Pré-venda da Poodlana atinge US$ 4,2 milhões, mesmo com queda no mercado de criptomoedas causando liquidações em massa

O mercado de criptomoedas passou por turbulências significativas recentemente, levando a liquidações generalizadas e quedas de preços nas principais moedas.

No entanto, em meio a essa volatilidade, Poodlana, um novo projeto de criptomoeda, continuou a atrair investimentos substanciais, ultrapassando US$ 4,2 milhões em sua fase de pré-venda.

Este artigo explora o impacto da recente recessão do mercado, as especificidades da pré-venda da Poodlana e as condições mais amplas do mercado que influenciam estes desenvolvimentos.

Turbulência e liquidações do mercado cripto

O início de agosto viu uma queda acentuada no mercado de criptomoedas, com moedas importantes como Bitcoin, Ethereum e Solana sofrendo perdas significativas.

O Bitcoin, em particular, caiu para US$ 62.000, o nível mais baixo desde meados de julho, desencadeando US$ 312 milhões em liquidações que afetaram principalmente posições longas, de acordo com dados da CoinGlass. E, embora tenha se recuperado para cerca de US$ 64.349, o sentimento do mercado ainda é pessimista.

Ethereum e Solana também enfrentaram quedas acentuadas, com o Ethereum recuando para o nível de US$ 3.000 antes de se recuperar para cerca de US$ 3.148, e Solana despencando para US$ 160 antes de se recuperar para cerca de US$ 163 no momento da publicação.

Esta queda em todo o mercado resultou numa queda de 2,3 biliões de dólares na capitalização de mercado global das criptomoedas, acompanhada por uma queda global de 5,7%.

Fatores-chave que contribuíram para essa queda incluem a divulgação de dados econômicos, tensões geopolíticas no Oriente Médio e a reações à reunião do FOMC do Federal Reserve.

O Dow Jones e o S&P 500 refletiram esses movimentos, com perdas significativas que mostram a inquietação dos investidores.

A resiliência de Poodlana em um mercado em baixa

Apesar das condições adversas do mercado, a Poodlana conseguiu atrair investimentos significativos durante a fase de pré-venda.

O projeto, que se autodenomina “A Hermès da Criptomoeda”, arrecadou US$ 4.257.299,39, demonstrando forte interesse dos investidores.

Atualmente com preço de US$ 0,0375, o preço do próximo estágio do token deve subir para US$ 0,0416, com um preço de listagem previsto de US$ 0,060 em 16 de agosto.

A pré-venda da Poodlana foi estruturada para atrair investimentos diversos, aceitando pagamentos em BASE, SOL, BNB, ETH, USDT e USDC.

Notavelmente, não há bloqueio de tokens ou períodos de aquisição, garantindo liquidez imediata para os investidores. A estratégia de marketing do projeto inclui parcerias com grandes exchanges e influenciadores, visando posicionar a Poodlana como um token de destaque em exchanges descentralizadas e centralizadas.

Com um fornecimento total de 1.000.000.000 tokens e 50% alocados para a pré-venda, o roadmap da Poodlana inclui plataformas de staking, airdrops exclusivos e iniciativas de alcance global.

Essa abordagem abrangente atraiu atenção, mesmo com o mercado mais amplo enfrentando pressão descendente, destacando o apelo do projeto em meio à incerteza do mercado.

Perspectivas de mercado e sentimento do investidor

O mercado mais amplo de criptomoedas permanece tenso, à medida que os traders monitoram os principais níveis de suporte para as principais moedas.

A recente rejeição do Bitcoin no nível de US$ 70.000 e a subsequente queda para US$ 62.000 destacam a volatilidade e o potencial de queda adicional. Analistas sugerem que a EMA de 99 dias do Bitcoin, em torno de US$ 63.694, é um nível crítico a ser observado, com uma quebra abaixo desse valor sinalizando possíveis quedas para US$ 55.000.

O Ethereum reflete a trajetória do Bitcoin, com sua ação de preço agora focada no nível de suporte de US$ 3.000. Uma quebra abaixo desse nível pode levar o Ethereum a testar níveis mais baixos em torno de US$ 2.850.

Enquanto isso, Solana e outras altcoins como XRP e Dogwifhat sofreram perdas significativas, refletindo o sentimento geral de baixa do mercado.

Tensões geopolíticas, especialmente entre Israel e Irã, exacerbaram a volatilidade do mercado, contribuindo para as quedas acentuadas nos preços e liquidações.

Em geral, as perspectivas de longo prazo permanecem cautelosamente otimistas, com alguns analistas prevendo possíveis catalisadores de alta, como a próxima eleição dos EUA e a perspectiva de uma reserva soberana de Bitcoin.

No entanto, apesar disso, a pré-venda bem-sucedida de Poodlana destaca o interesse contínuo em projetos inovadores no espaço cripto.

Se estiver interessado na Poodlana, você pode visitar o site oficial para participar da pré-venda.

No entanto, sempre exerça a devida diligência antes de investir em projetos de criptomoedas, devido à alta volatilidade do mercado, que os torna ativos de investimento de alto risco.

Este artigo é uma colaboração entre nossos editores e nossos parceiros, e pode trazer conteúdo e link de anúncios. O conteúdo não tem a intenção de ser conselho financeiro, mas sim de caráter informativo.