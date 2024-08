Os índices FTSE 100 e FTSE 250 tiveram uma semana movimentada à medida que a temporada de lucros corporativos continuava e enquanto o Banco da Inglaterra (BoE) entregava seu primeiro corte nas taxas de juros em mais de 4 anos na quinta-feira.

O Footsie recuou para £ 8.283 na quinta-feira, a partir do máximo desta semana de £ 8.400, enquanto o índice FTSE 250 de tamanho médio estava sendo negociado a £ 21.460.

Decisão sobre taxa de juros do BoE

Uma das principais notícias do FTSE esta semana foi que o BoE finalmente decidiu começar a cortar as taxas de juro. No seu comunicado de quinta-feira, o banco reduziu as taxas em 25 pontos base e deu a entender que mais algumas estavam a caminho.

O banco fez isso após a recente inflação e as tendências econômicas do país. Dados recentes mostraram que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) do país permaneceu na meta do banco de 2,0% nos últimos meses.

Ao mesmo tempo, a economia britânica tem sido relativamente resiliente. Os dados mais recentes do PIB mostraram que a economia cresceu 0,4% em maio, o dobro do que os analistas esperavam. Os PMIs de vendas no varejo, manufatura e serviços têm sido bastante fortes.

No entanto, na realidade, há sinais de que a economia está a enfrentar alguns problemas importantes. Ainda esta semana, Rachel Reeves, a nova Chanceler do Tesouro, observou que a administração enfrenta um buraco de 32 mil milhões de dólares e que poderá ser forçada a aumentar os impostos.

Portanto, os analistas acreditam que o BoE irá cortar as taxas uma ou duas vezes este ano, especialmente se a inflação continuar a cair. Em nota, os analistas do ING disseram:

“Acreditamos que o Banco de Inglaterra acabará por cortar as taxas mais rapidamente do que o comité está actualmente preparado para admitir. Suspeitamos que os dados sobre a inflação dos serviços e o crescimento dos salários irão melhorar à medida que o ano avança, deixando o comité mais confortável em prosseguir com pelo menos mais um corte este ano.”

A decisão do BoE ocorreu um dia depois de a Reserva Federal ter mantido as taxas de juro inalteradas e sinalizado que um corte nas taxas em Setembro estava em cima da mesa.

Principais ganhos do FTSE 100

O índice FTSE 100 reagiu a vários ganhos importantes nos EUA e no Reino Unido esta semana. Nos EUA, empresas como Amazon, Meta Platforms, Apple e Microsoft publicaram os seus resultados. Os números da Apple foram melhores do que o esperado, enquanto a Amazon teve um trimestre difícil, levando a um rebaixamento por parte dos analistas da Piper Sandler.

No Reino Unido, a Rolls-Royce publicou fortes resultados financeiros e reapresentou os seus pagamentos de dividendos aos investidores. O mesmo aconteceu com o International Consolidated Airline Group (IAG), que publicou fortes resultados e também reiniciou os seus pagamentos.

St. James Place, o maior gestor de fortunas do Reino Unido, divulgou números fortes que mostraram que a sua recuperação estava em andamento. Outras empresas como Barclays, Next PLC e Shell divulgaram números fortes, o que explica porque o índice FTSE 100 se manteve relativamente estável.

Lucros da Glencore e IHG

Os índices FTSE 100 e FTSE 250 também estarão em destaque na próxima semana, já que várias grandes empresas do índice deverão publicar seus números.

A Glencore, a gigante mineradora, será uma das principais ações do FTSE 100 a serem observadas na próxima semana. Ela divulgará seus resultados financeiros na quarta-feira. Estes serão números notáveis porque serão os primeiros desde que a empresa adquiriu o negócio de carvão da Teck Resources.

Os números também serão divulgados num momento em que alguns investidores resistem ao plano da Glencore de transformar seu negócio de carvão em um negócio independente. Ainda esta semana, o Reino Unido acusou Alex Beard, o antigo chefe do seu negócio de comércio de petróleo, de corrupção.

Não está claro se a Glencore estará implicada neste processo, mas o desempenho de suas ações aponta para isso. O preço das ações da Glencore caiu para 415p na quinta-feira, seu ponto mais baixo desde 26 de março.

O Intercontinental Hotels Group (IHG) será outra empresa do FTSE 100 a ser observada ao publicar seus resultados na quarta-feira. Esses números serão divulgados quando a ação cair para 7.620p, seu ponto mais baixo desde 24 de fevereiro. Ela também formou um padrão de topo duplo apontando para mais desvantagens no futuro.

Lucros do IWG, Abrdn e WPP à frente

A outra ação importante do FTSE 250 a ser observada na próxima semana será o International Workplace Group (IWG), empresa-mãe da Regus, HQ, BasePoint e OpenOffice. A IWG, rival da WeWork, também divulgará seus números, já que suas ações permanecem 20% abaixo de seu ponto mais alto este ano.

A IWG beneficiou modestamente do colapso da WeWork, uma vez que se tornou agora a maior empresa do setor a nível mundial.

Enquanto isso, Abrdn, uma empresa de investimentos em dificuldades, será observada ao divulgar seus números. Suas ações subiram quase 30% em relação ao ponto mais baixo deste ano, à medida que os investidores preveem uma recuperação.

Por fim, a WPP, maior agência de publicidade, também divulgará seus números, pois seu estoque continua em correção. A empresa tem enfrentado dificuldades ultimamente, já que muitas empresas reduziram seus orçamentos de marketing para economizar custos.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.