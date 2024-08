Bybit anuncia saída da França citando desenvolvimentos regulatórios

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

A Bybit está encerrando seus serviços na França, com a exchange de criptomoedas citando desenvolvimentos regulatórios recentes para a decisão.

A exchange de criptomoedas, que está entre as principais exchanges e plataformas de negociação de criptomoedas do mundo em volume, também divulgou um cronograma de quando os serviços e produtos estarão indisponíveis para seus usuários no país.

“À luz dos recentes desenvolvimentos regulatórios do regulador francês, a Bybit deixará de oferecer nossos produtos e serviços a cidadãos e residentes franceses”, escreveu a bolsa.

Depósitos e suporte P2P desativados a partir de 2 de agosto

De acordo com o aviso dirigido aos usuários da Bybit na França, a saída da exchange começa no dia 2 de agosto de 2024, às 8h UTC.

A partir desta data, as contas dos clientes passarão para o modo “Somente Fechado”. Isso significa que os clientes não poderão mais abrir ou adicionar novas posições, bem como depositar fundos.

A Bybit também encerrará todo o suporte de compra para usuários franceses. Enquanto isso, a exchange desativará produtos spot, compras com um clique e P2P, entre outros serviços e produtos.

Os usuários devem fechar todas as posições abertas até 13 de agosto de 2024, às 08h UTC. Todas as posições abertas serão liquidadas após o prazo especificado. Notavelmente, a exchange continuará permitindo saques.

No entanto, os ativos fiduciários não-EUR serão automaticamente convertidos em USDT a partir de 8 de agosto de 2024.

Qual o proximo?

Conforme observado, Bybit cita o ambiente regulatório francês como o que informou a decisão de interromper as operações no país. Embora o anúncio não ofereça mais detalhes sobre desenvolvimentos regulatórios específicos, há planos para reabrir os serviços assim que a empresa obtiver as licenças necessárias.

Pedimos desculpa por qualquer inconveniente que isto possa causar e agradecemos o seu apoio e cooperação à medida que intensificamos os nossos esforços para cumprir os requisitos regulamentares. Esperamos poder atendê-lo novamente em um futuro próximo, assim que as licenças apropriadas que nos permitem fazê-lo tenham sido garantidas.

Regulamento MiCA

A decisão da Bybit de encerrar o suporte aos usuários franceses ocorre em meio a um maior escrutínio sobre as exchanges de criptomoedas, à medida que a União Europeia implementa sua regulamentação de Mercados de Criptoativos (MiCA).

A Coinbase e a Circle estão entre as principais empresas de criptografia que obtiveram aprovações relevantes para oferecer seus serviços a clientes na UE.

Enquanto isso, Uphold e Binance são algumas das bolsas que agiram para retirar ou restringir stablecoins não autorizados em meio à implementação do MiCA.

O encerramento de seus serviços pela Bybit na França segue a atualização regulatória do país que torna o processo de obtenção de licenças mais difícil.

O regulador francês Autorité des marchés financiers (AMF) anunciou alterações ao regulamento do provedor de serviços de ativos digitais (DASP) em outubro de 2023.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.