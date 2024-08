O mercado de ações do Japão cai para o menor nível em 8 meses após o aumento das taxas do BOJ: o que vem a seguir para os investidores?

O mercado de ações do Japão caiu para o menor nível em oito meses na sexta-feira, após a decisão do Banco do Japão (BOJ) de aumentar as taxas de juros de referência para o nível mais alto desde 2008.

Esta queda, que durou dois dias consecutivos, abalou investidores e analistas, levando a uma volatilidade significativa no mercado.

O Nikkei 225 caiu 5,81%, fechando em 35.909,7, marcando seu pior dia desde março de 2020 e caindo abaixo da marca de 36.000 pela primeira vez desde janeiro.

Entretanto, o índice mais amplo Topix registou uma perda ainda maior de 6,14%, fechando em 2.537,6, marcando o seu pior dia em oito anos.

O pior dia do Nikkei 225 desde março de 2020

Este declínio acentuado contrasta fortemente com o desempenho do Nikkei há menos de um mês, quando atingiu um máximo histórico de fecho de 42.224,02, em 11 de Julho.

A recessão repentina gerou discussões entre analistas sobre a trajetória futura dos mercados japoneses. Bruce Kirk, estrategista-chefe de ações do Japão da Goldman Sachs, descreveu a situação como uma “fase de transição” durante uma entrevista à CNBC.

A recente recuperação nos mercados bolsistas do Japão foi impulsionada por três factores principais: a fraqueza do iene, beneficiando os exportadores e os bancos de primeira linha, as expectativas de normalização da política monetária e a reforma da governação corporativa.

Contudo, a recente subida das taxas do BOJ alterou esta dinâmica.

“As regras do jogo mudaram definitivamente, especialmente em relação às taxas e ao câmbio”, observou Kirk.

Os investidores estão agora a reavaliar o seu posicionamento no sector à luz do novo ambiente económico.

Mudança para ações focadas na demanda interna

Apesar das descidas acentuadas, há uma fresta de esperança neste reposicionamento.

O interesse dos investidores nas empresas japonesas de pequena e média capitalização está a aumentar pela primeira vez em cerca de três anos.

Estas empresas, com maior exposição à procura interna e menor vulnerabilidade às flutuações cambiais, estão a tornar-se mais atractivas para os investidores.

Kirk destacou que “as pessoas estão agora à procura de áreas que sejam mais focadas na procura interna, e isso está realmente a devolver o interesse às pequenas e médias capitalizações do Japão”.

Kirk destacou duas possíveis razões por trás da atual reavaliação após o aumento das taxas do BOJ.

Primeiro, existe cepticismo entre os investidores quanto à capacidade da economia japonesa para lidar com um aumento de 25 ou 50 pontos base nas taxas de juro.

Em segundo lugar, existem preocupações quanto à rentabilidade das empresas japonesas, com o iene a ser negociado abaixo dos 150 em relação ao dólar. A partir de agora, o iene é negociado a 149,4 em relação ao dólar, tendo caído abaixo do nível de 150 desde a decisão do Banco do Japão na quarta-feira.

Os mercados do Japão tiveram o melhor desempenho da Ásia no ano passado e permaneceram fortes até Junho deste ano.

A recente recessão marca uma mudança significativa, mas analistas como Kirk acreditam que a história de recuperação do mercado não está totalmente quebrada.

Em vez disso, a narrativa está a evoluir, e esta evolução será provavelmente acompanhada por uma volatilidade contínua e por uma rotação agressiva do sector.

A reavaliação por parte dos investidores indica uma procura de novas oportunidades num cenário económico em mudança.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.