Larry Fink, presidente-executivo da BlackRock Inc, admitiu que sua opinião sobre o Bitcoin estava errada há cinco anos e que o BTC é um “instrumento financeiro legítimo”.

A maior criptomoeda do mundo em valor de mercado tem sido bastante volátil nos últimos meses, com seu preço atingindo uma alta de US$ 73.000 e depois caindo para cerca de US$ 55.000.

Atualmente está sendo negociado pouco mais de US$ 60.000.

Fink vê Bitcoin como ‘ouro digital’

Fink agora acredita no Bitcoin como um ativo no qual você investe “quando está mais assustado com países desvalorizando sua moeda por déficits excessivos”.

O CEO da BlackRock vê o BTC como “ouro digital” que oferece mais controle financeiro aos seus investidores.

O executivo reiterou sua posição positiva sobre o Bitcoin no programa “Squawk on the Street” da CNBC esta semana. E aqui está o motivo pelo qual isso também pode ser positivo para ativos como Poodlana (POODL).

A força do Bitcoin pode se refletir em Poodlana

Se o otimismo do CEO da BlackRock, Larry Fink, em relação ao Bitcoin for acreditado, isso pode ser um bom presságio para Poodlana também, já que o BTC é o líder do espaço. Qualquer direção que ele tome, o restante do mercado de criptomoedas tende a seguir na mesma direção.

Portanto, se a visão otimista de Fink sobre o Bitcoin se concretizar e ele continuar a subir nos próximos meses, novos entrantes como Poodlana (POODL) também poderão ganhar em conjunto.

A boa notícia é que Fink não é o único otimista com o Bitcoin. Analistas do Standard Chartered esperam que o ativo digital atinja US$ 100.000 em valor até o final de 2024. Você pode encontrar mais informações sobre Poodlana neste link.

POODL não requer um grande capital

A popular moeda meme POODL que impulsiona a plataforma de criptomoedas Poodlana pode valer a pena ser comprada em agosto, pois é, de certa forma, muito mais acessível do que o Bitcoin no momento.

Vamos encarar, o BTC acima de US$ 60.000 pode não ser um investimento adequado para um trader médio com uma quantidade limitada de capital. Mas o POODL a US$ 0,0375 oferece uma maneira de participar da força esperada do Bitcoin por uma fração do seu preço.

O token Poodlana está atualmente em pré-venda, durante a qual seu preço aumenta a cada 72 horas. Construir uma posição inicial no POODL também pode ser emocionante, pois moedas meme têm um histórico de crescimento explosivo nos estágios iniciais. Clique aqui para saber mais sobre Poodlana (POODL).

A pré-venda de Poodlana continua subindo

Um fator que normalmente sugere que um investimento é bom é a demanda – e isso é algo que a pré-venda do Poodlana tem muito.

Faz apenas alguns dias desde que o POODL lançou sua pré-venda de um mês. Mesmo assim, já arrecadou mais de US$ 4,6 milhões, o que sinaliza um sólido interesse da comunidade de investidores.

Além disso, a equipe por trás da Poodlana prometeu uma listagem dentro de uma hora após a pré-venda. Isso pode adicionar à lista de razões pelas quais pode ser uma ótima ideia construir uma posição inicial no POODL.

Observe que eles têm planos de lançar eventualmente uma plataforma de staking e introduzir airdrops e bônus exclusivos também. Portanto, é provável que a equipe da Poodlana não esteja aqui apenas para o pump and dump. Visite o site da POODL agora para saber mais.

Este artigo é uma colaboração entre nossos editores e nossos parceiros, e pode trazer conteúdo e link de anúncios. O conteúdo não tem a intenção de ser conselho financeiro, mas sim de caráter informativo.