Cingapura estreia processamento de imigração biométrica sem passaporte no Aeroporto de Changi

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

Numa tentativa de agilizar e agilizar o processo de imigração, Singapura lançou um teste inovador que permite que certos passageiros passem pela imigração no Aeroporto de Changi sem usar passaportes tradicionais.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Esta iniciativa aproveita dados biométricos – como o reconhecimento facial e ocular – para simplificar o controlo de fronteiras, marcando um passo significativo no esforço mais amplo de Singapura para modernizar as suas operações aeroportuárias.

Reduza o tempo de espera da imigração em 40%

Copy link to section

A partir de segunda-feira, os residentes de Cingapura que chegarem ao Terminal 3 do Aeroporto de Changi poderão contornar as verificações convencionais de passaporte por meio de um novo sistema de “liberação sem token”.

Este programa, que emprega tecnologia avançada de reconhecimento ocular e facial, promete reduzir o tempo de espera da imigração em até 40%.

Até setembro, o sistema será expandido para todos os terminais do Aeroporto de Changi e também será implementado no Aeroporto Seletar e no Marina Bay Cruise Center até dezembro de 2024.

O novo sistema biométrico está disponível para cidadãos de Singapura, residentes permanentes e titulares de passes de longa duração.

Além disso, os estrangeiros que partem de Singapura podem utilizar o sistema se tiverem registado previamente os seus dados biométricos – como dados da íris, do rosto e das impressões digitais – nos balcões manuais de imigração.

No entanto, as crianças menores de seis anos estão excluídas deste programa e devem continuar a utilizar as vias manuais para o processamento de imigração.

A Autoridade de Imigração e Pontos de Verificação (ICA) de Singapura introduziu este sistema biométrico como parte do seu “Novo Conceito de Autorização”, que reflecte um movimento significativo no sentido da automatização total da segurança fronteiriça.

O ICA pretende que 95% dos viajantes utilizem faixas automatizadas até ao início de 2026, sendo os restantes 5% constituídos por pessoas não elegíveis para autorização biométrica, como crianças muito pequenas.

Embora tenha havido alguma resistência ao sistema de processamento biométrico, as autoridades afirmam que ele aumenta a segurança e a eficiência, melhorando significativamente a experiência de viagem.

Liberação de código QR em postos de controle terrestre

Copy link to section

Além do processamento biométrico, Singapura também implementou um método de liberação sem passaporte, envolvendo códigos QR autogerados em postos de controle terrestres.

Desde maio, os viajantes podem usar códigos QR para entrar e sair através de dois postos de controle terrestre entre Cingapura e Malásia.

Este sistema foi concebido para gerir as passagens de fronteira onde o aviso prévio dos movimentos dos viajantes não é viável.

Tanto os sistemas biométricos como os de código QR fazem parte da estratégia mais ampla de Singapura para modernizar e agilizar as operações de controlo de fronteiras. Estas inovações visam gerir volumes crescentes de viajantes e enfrentar os desafios colocados por uma força de trabalho envelhecida.

A incursão de Singapura no processamento biométrico reflete uma tendência global crescente. Sumesh Patel, presidente da SITA para a Ásia-Pacífico, observa que aproximadamente 85% dos aeroportos em todo o mundo deverão adotar alguma forma de processamento biométrico nos próximos três a cinco anos.

Esta tecnologia está preparada para aumentar a segurança, reduzir os tempos de espera e melhorar a eficiência geral das viagens.

À medida que Singapura lidera a inovação no controlo de fronteiras, a sua implementação bem sucedida poderá abrir um precedente para outros países.

A eficácia destas iniciativas pode impulsionar uma adoção global mais ampla de métodos biométricos e outros métodos isentos de passaporte, transformando potencialmente o futuro das viagens internacionais.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.