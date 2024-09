Futuros de milho despencam abaixo de US$ 4 por bushel: mercado enfrenta níveis mais baixos em 4 anos

Os futuros do milho caíram para menos de US$ 4 por bushel em agosto, atingindo sua marca mais baixa em mais de quatro anos.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Este declínio dramático perturbou o mercado do milho, impulsionado por uma delicada interacção entre oferta abundante e procura fraca. Com mudanças significativas nas reservas globais e nas previsões de produção, o mercado do milho está a navegar num período de maior incerteza.

Aumento na oferta e menor demanda

Copy link to section

O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) previu um aumento notável nas reservas mundiais de milho para a campanha de comercialização de 2024/2025, prevendo um aumento para 311,6 milhões de toneladas, contra 309,1 milhões de toneladas no ano anterior.

Além disso, as projeções de produção foram revisadas para cima, para 1,23 bilhão de toneladas.

Este aumento na oferta perturbou a dinâmica do mercado, necessitando de uma reavaliação do equilíbrio entre oferta e procura.

Vários fatores contribuíram para a queda dos preços do milho. As vendas lentas de exportação não corresponderam às expectativas, levantando preocupações sobre o excesso de oferta.

A entrada iminente do Brasil, um importante concorrente no mercado global de milho, intensificou ainda mais as pressões sobre os preços. As incertezas económicas, incluindo receios de uma recessão nos EUA e do declínio das receitas agrícolas, agravaram os desafios do mercado.

O sentimento atual do mercado é repleto de cautela.

A ameaça iminente de excesso de oferta coloca desafios significativos aos produtores e comerciantes de milho.

A fraca procura, aliada a um clima económico instável, criou uma situação precária no mercado do milho.

Perspectiva global da produção de cereais revista em alta

Copy link to section

No meio da turbulência no mercado do milho, a Organização para a Alimentação e a Agricultura (FAO) actualizou a sua previsão para a produção global de cereais em 2024.

A FAO prevê agora um aumento de 7,9 milhões de toneladas (0,3%) acima da estimativa de julho, elevando a produção total para um máximo histórico de 2,854 milhões de toneladas.

Esta revisão é largamente atribuída à melhoria das previsões para os cereais secundários, incluindo o milho e o trigo, que aumentaram 0,4% e 0,3%, respectivamente.

As previsões melhoradas para os cereais secundários devem-se principalmente aos rendimentos melhores do que o esperado na Argentina e no Brasil. Apesar disso, projeta-se que a produção de milho do Brasil seja significativamente inferior aos níveis recordes alcançados em 2023.

Além disso, as previsões para a produção de milho na Turquia e na Ucrânia foram alteradas, compensando os declínios na Indonésia, na África Austral e no Paquistão, onde as condições de seca e a queda dos preços afetaram os rendimentos e as plantações.

Tendências de produção de trigo e arroz

Copy link to section

A FAO também reviu em alta as suas previsões para a produção mundial de trigo, impulsionada por perspectivas mais fortes na Ásia, particularmente no Paquistão, onde são esperados níveis de produção de trigo sem precedentes.

Por outro lado, o clima severo nas principais regiões produtoras de trigo da Federação Russa moderou o aumento da produção global de trigo.

Desde Junho, a previsão da FAO para a produção global de arroz para a época 2024/25 sofreu pequenos ajustes, com um aumento projectado de 0,9% para um novo máximo de 535,1 milhões de toneladas de arroz em casca.

Prevê-se que o consumo global de cereais em 2024/25 atinja 2.856 milhões de toneladas, um aumento de 0,2% em relação a junho e 0,5% superior ao do ano anterior. A maior utilização de cereais secundários, como o milho e a cevada, para consumo alimentar e alimentar, sublinha a dinâmica de mudança nos mercados globais de cereais.

O actual declínio nos futuros do milho realça o intricado equilíbrio entre a oferta e a procura e as forças do mercado externo. À medida que o mercado do milho continua a evoluir, as partes interessadas devem permanecer vigilantes e adaptáveis para enfrentar os desafios e oportunidades que se avizinham.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.