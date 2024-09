Hugo Boss vende negócios russos para Stockmann e sai do mercado devido à invasão da Ucrânia

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

A casa alemã de moda de luxo Hugo Boss vendeu seu negócio russo para a Stockmann JSC, um parceiro atacadista de longa data, por uma taxa não revelada, disse a empresa de acordo com um relatório da Reuters.

Esta medida alinha a Hugo Boss com inúmeras marcas ocidentais que saem do mercado russo em resposta à guerra em curso na Ucrânia.

A Hugo Boss suspendeu as suas operações de retalho na Rússia pouco depois da invasão da Ucrânia por Moscovo, em Fevereiro de 2022.

A empresa também suspendeu as suas atividades de comércio eletrónico e suspendeu toda a publicidade no mercado russo.

Confirmando a venda à Reuters, Hugo Boss disse:

“Podemos confirmar que a nossa subsidiária russa foi vendida à Stockmann JSC – uma empresa pertencente a um dos parceiros grossistas de longa data da Hugo Boss no país.”

Detalhes do negócio e termos financeiros

Embora nenhuma das partes tenha divulgado os termos financeiros do acordo, os regulamentos russos determinam que as empresas estrangeiras vendam os seus activos com um desconto mínimo de 50%.

De acordo com registros corporativos russos, a transação foi finalizada em 2 de agosto, com a Stockmann JSC agora detendo 100% da Hugo Boss Rus, avaliada nominalmente em 40 milhões de rublos (US$ 470.588).

Stockmann JSC não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.

Hugo Boss enfrentou pressão de organizações como a B4Ukraine, uma coligação de grupos da sociedade civil que defende que as empresas ocidentais cortem relações com a Rússia.

Apesar destas pressões, a Hugo Boss manteve que estava a cumprir as suas obrigações contratuais para com os seus parceiros grossistas na Rússia.

Em abril, a empresa declarou,

“Em termos do nosso negócio grossista, estávamos a cumprir as obrigações contratuais para com os nossos parceiros. Neste contexto, a Hugo Boss está e tem estado sempre a cumprir as sanções existentes na UE.”

Invasão da Ucrânia leva muitas empresas a sair da Rússia

A saída da Hugo Boss da Rússia faz parte de uma tendência mais ampla de marcas ocidentais abandonarem o mercado russo devido às ramificações geopolíticas do conflito na Ucrânia.

Em 2022, a Ford Motor Company suspendeu primeiro as suas operações na Rússia e, alguns meses depois, saiu do mercado através da venda da sua participação de 49% na Sollers Ford Joint Venture.

A montadora disse estar “profundamente preocupada com a situação na Ucrânia” e observou que tem “um forte contingente de cidadãos ucranianos trabalhando na Ford em todo o mundo”.

A Toyota também anunciou a suspensão da produção na Rússia e a interrupção das exportações para o país em 2022 em resposta à invasão russa. A guerra afetou particularmente a aquisição de materiais e peças essenciais pela empresa.

No ano passado, foi relatado que a fábrica da empresa em São Petersburgo poderia ser transferida para a entidade estatal russa NAMI.

Outros que pisaram no freio em suas operações russas em capacidades variadas incluem Boeing e Airbus. A Apple foi uma das primeiras fabricantes a interromper as vendas de seus produtos no país.

A Airbnb também suspendeu as operações na Rússia e na Bielorrússia.

Um relatório da Yale School of Management, de Janeiro deste ano, estimou que mais de 1.000 empresas anunciaram publicamente que estavam a reduzir voluntariamente as operações na Rússia até certo ponto, para além do mínimo legalmente exigido pelas sanções internacionais.

No entanto, algumas empresas continuaram a operar na Rússia sem se intimidarem

Por exemplo, para a empresa americana de roupas Guess, tudo tem funcionado normalmente.

Impacto financeiro nas empresas que saem

Uma análise da Reuters publicada em março deste ano disse que as empresas estrangeiras que deixaram a Rússia desde que esta invadiu a Ucrânia em 2022 perderam 107 mil milhões de dólares no processo de saída do mercado.

A perda ocorreu devido a amortizações e perdas de receitas porque o regime do Presidente Vladimir Putin implementou medidas cada vez mais punitivas para as empresas que saíam, como vender os seus activos com um desconto de 50% e pagar pelo menos 10% do produto da sua venda ao orçamento federal.

Washington chamou esses pagamentos de “impostos de saída”.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.