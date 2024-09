Projeto de lei proposto fortalece o papel do Serviço Secreto dos EUA no combate a crimes criptográficos

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

Um projeto de lei proposto busca capacitar o Serviço Secreto dos Estados Unidos para combater melhor os crimes criptográficos. Este é o último projeto de lei relacionado à criptografia apresentado nos últimos meses.

Os senadores norte-americanos Catherine Cortez Masto e Charles Grassley apresentaram recentemente o projeto de lei “Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro no Crime Cibernético de 2024”, que dá ao Serviço Secreto maior autoridade para lidar com investigações envolvendo crimes relacionados à criptografia.

Especificamente, a agência investigaria crimes contra instituições financeiras dos EUA e monitoraria empresas transmissoras de dinheiro não licenciadas que lidam com criptomoedas.

De acordo com o senador Cortez Masto, os criptoativos representam uma “ameaça direta” à segurança dos EUA devido ao seu papel no financiamento de atividades criminosas.

Assim, o “projeto de lei bipartidário e bicameral” permitirá ao Serviço Secreto “investigar melhor” os crimes financeiros envolvendo ativos digitais.

O projecto de lei visa alterar os regulamentos existentes, especificamente a Secção 3056(b) do Título 18 do Código dos Estados Unidos, para incluir novos crimes sob a alçada investigativa do Serviço Secreto.

Além disso, o Gabinete de Responsabilidade Governamental é obrigado a apresentar um relatório sobre a eficácia da aplicação da lei na identificação e dissuasão do branqueamento de capitais em crimes cibernéticos.

O Senador Grassley também destacou o papel das “empresas financeiras decadentes” que estão frequentemente envolvidas em actividades ilícitas, como o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, sublinhando que a legislação ajudará os EUA a “antecipar e prevenir melhor os crimes”.

Serviço Secreto e crimes criptográficos

O Serviço Secreto, normalmente associado à protecção de importantes funcionários do governo dos EUA, também é responsável pela supervisão de crimes financeiros. Até 2022, a agência desempenhou um papel ativo no combate a crimes relacionados com criptomoedas, tendo estado envolvida em 254 casos desde 2015.

No ano passado, o emissor de stablecoin Tether revelou que colaborou com o Serviço Secreto para congelar 326 carteiras contendo US$ 435 milhões em ativos criptográficos ilícitos.

Os fundos provinham de carteiras constantes da lista de Cidadãos Especialmente Designados do Office of Foreign Asset Control.

No final de 2023, o Serviço Secreto apreendeu US$ 500.000 em ativos criptográficos das contas do golpista chinês Wang Yicheng.

A nova alteração surge num momento em que os EUA testemunham um aumento nas atividades de lavagem de dinheiro. Um relatório da Chainalysis do início deste ano destaca que mais de US$ 22 bilhões em criptomoedas foram lavados somente em 2023.

No entanto, num relatório subsequente, a empresa observou que o dinheiro ainda era a ferramenta preferida em crimes financeiros.

O governo dos EUA está reformulando as regras

Entretanto, as autoridades dos EUA procuram exercer mais controlo sobre o setor criptográfico, que se tornou um importante ponto de discussão nas eleições de 2024 nos EUA.

No mês passado, os legisladores dos EUA também votaram a favor da Lei de Proteção à Tecnologia Financeira, que visa impedir os esforços de lavagem de dinheiro usando criptomoedas. O objetivo é estabelecer um trabalho que inclua os principais líderes da indústria de criptografia e representantes de diversas agências governamentais.

Em junho, o senador Mark Warren propôs um polêmico projeto de lei que concederia ao presidente dos EUA o poder de bloquear o acesso a ativos digitais.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.