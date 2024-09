O Japão lidera a recuperação da Ásia após a confusão de segunda-feira, mas analistas alertam que a volatilidade persistirá

As ações japonesas foram negociadas em alta na terça-feira, impulsionando ganhos em toda a Ásia, à medida que se recuperavam significativamente de uma liquidação no mercado global na segunda-feira, que destruiu bilhões de dólares globalmente.

O Nikkei Stock Average em Tóquio fechou em alta de 10,2% na terça-feira, recuperando grande parte das perdas sofridas na véspera, quando caiu quase 13%.

O declínio ocorreu no meio de uma onda de vendas desenfreada desencadeada principalmente por dados fracos sobre o emprego nos EUA, sugerindo que a economia caminhava para a recessão e antecipando uma série de cortes nas taxas por parte da Reserva Federal.

O aumento das taxas de juro no Japão levou ainda à dissolução do carry trade do iene. Topix fechou em alta de 9,30%.

O Índice Kospi da Coreia do Sul subiu mais de 3%, contribuindo para uma recuperação regional mais ampla após uma queda de três dias.

O BSE Sensex da Índia abriu 1% mais alto em relação ao fechamento do dia anterior de 78.759,40 – um nível que atingiu depois de cair 2,7% na segunda-feira.

O iene se estabilizou em cerca de ¥ 144,607, após subir acentuadamente nas últimas semanas.

Nos EUA, os futuros vinculados ao S&P 500 subiram 1,5%, enquanto o Nasdaq 100, de alta tecnologia, subiu 2,1% antes da abertura de Nova York.

Os futuros do Euro Stoxx 50 e do FTSE subiram 1%.

Tomo Kinoshita, estrategista de mercado global da Invesco Asset Management em Tóquio, disse à Bloomberg:

À medida que as ações japonesas recuperam, é provável que os restantes mercados asiáticos se recuperem hoje.

Como a magnitude do declínio dos preços das acções do Japão ontem se revelou muito superior à da Europa e dos EUA, os participantes no mercado reconhecem agora que a correcção do mercado japonês ontem foi excessiva.

Volatilidade no Japão e no mundo provavelmente permanecerá, analistas alertam para não comemorar ainda

Os mercados globais têm sido assolados por um tipo extremo de volatilidade, especialmente desde sexta-feira, quando os dados sobre o emprego nos EUA foram divulgados.

O Índice de Volatilidade CBOE baseado no S&P 500 ultrapassou na segunda-feira 60, atingindo seu nível mais alto desde que o mercado despencou durante a pandemia em 2020. Mais tarde, esfriou para 23.

Mohamed A El Erian, conselheiro econômico-chefe da Allianz, disse:

À medida que as ações recuperam, lideradas pelo Japão, muitos ficarão tentados a descartar a volatilidade dos últimos dias como típica da natureza do oeste selvagem dos mercados menos líquidos liderados pelos comerciantes. Uma abordagem melhor seria concentrar-se na importância de restaurar as âncoras duplas de um crescimento sólido e de uma formulação de políticas credível por parte do banco central.

O amplo consenso entre os analistas é que a reação extrema do mercado na segunda-feira foi provavelmente impulsionada por uma combinação de vendas forçadas ou técnicas e programas de negociação algorítmica em resposta a um aumento acentuado do iene.

Os analistas acreditam que os fundamentos não se alteraram significativamente durante o fim de semana para justificar uma liquidação tão dramática, indicando que a queda foi mais técnica.

Apesar da recuperação de terça-feira, há expectativa de que os mercados permaneçam voláteis.

Analistas do UBS Chief Investment Office escreveram num relatório de pesquisa na terça-feira que a volatilidade de curto prazo no mercado de ações japonês permanece, uma vez que o mercado agora acredita que o dólar americano ainda não se estabilizou em relação ao japonês. ienes.

“É demasiado cedo para concluir que o mercado de ações japonês atingiu o fundo do poço”, afirmaram, acrescentando que qualquer recuperação provavelmente só ocorreria depois de as empresas japonesas reportarem os lucros do primeiro semestre em outubro, ou mesmo depois das eleições presidenciais dos EUA em novembro.

Os analistas na Ásia recomendam focar em ações defensivas com qualidade e rendimentos de dividendos durante este período de instabilidade do mercado.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.