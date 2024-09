PENDLE sobe 40% à medida que a listagem da Upbit alimenta a tentativa de recuperação

Pendle, o protocolo financeiro descentralizado que está aproveitando a onda de tokenização no espaço criptográfico, é uma das altcoins de melhor desempenho nas últimas 24 horas.

O token nativo do protocolo, PENDLE, que oferece aos detentores acesso à negociação de rendimentos futuros, subiu 42% no momento em que este artigo foi escrito, pairando perto de US$ 2,75. A alta intradiária ficou acima de US$ 3,02.

PENDLE permanece em queda de 29% na semana passada e está bem abaixo de seu máximo histórico de US$ 7,50, alcançado em 11 de abril.

No entanto, a última alta é significativa, pois empurra os touros para o nível de preço principal de US$ 3,00. As quedas recentes também tiveram um salto semelhante.

Especificamente, o preço de Pendle está acima da área de suporte abaixo da qual os ursos atingiram os compradores, à medida que o preço descia para o seu nível mais baixo desde meados de janeiro. A queda para os mínimos acumulados no ano aconteceu junto com a liquidação da criptomoeda que fez o Bitcoin atingir mínimos abaixo de US$ 50 mil em 5 de agosto.

Os touros criptográficos estão, portanto, tentando se recuperar após o colapso do mercado que incluiu liquidações recordes em um único dia de mais de US$ 1,2 bilhão. A última vez que o mercado de criptografia testemunhou tal banho de sangue foi durante a queda de 2022, quando o Luna entrou em colapso.

Isso também aconteceu em março de 2020, quando o mercado financeiro global encalhou em meio ao caos da pandemia de Covid, apontou o CIO da Bitwise, Matt Hougan.

1/ History suggests that this weekend's sell-off is a buying opportunity.



A thread on why.



[Note: Not investment advice. Just my opinion.] — Matt Hougan (@Matt_Hougan) August 5, 2024

Por que o preço do Pendle subiu 40% em 24 horas?

A recuperação de Pendle, aliás, ocorre num momento em que o mercado mais amplo também se beneficia de um aumento decente. A recuperação do Bitcoin acima de US$ 55 mil fez com que a maioria das altcoins entre as 10 primeiras por capitalização de mercado ficasse verde, enquanto várias altcoins de pequena capitalização conseguiram ganhos de dois dígitos.

No entanto, embora o aumento geral nos preços dos ativos digitais possa estar por trás do aumento dos preços do PENDLE, o outro catalisador parece ser o grande anúncio da Upbit.

A maior bolsa de criptografia da Coreia do Sulanunciou suporte para PENDLE com os pares de negociação won coreano e Bitcoin. Tanto o PENDLE/KRW quanto o PENDLE/BTC foram ao ar no Upbit em 6 de agosto, provavelmente gerando um aumento de 158% no volume de 24 horas do PENDLE.

De acordo com a CoinGecko, o volume de negócios de Pendle era superior a US$ 415 milhões às 6h ET.

O preço do Ondo Finance também sobe

Além do Pendle, o outro protocolo de ativos tokenizados do mundo real que obteve ganhos significativos foi o Ondo Finance.

O token nativo da plataforma RWA atingiu máximos de US$ 0,75, com o preço ONDO subindo mais de 34% em 24 horas no momento em que este artigo foi escrito.

Os ganhos ocorreram quando a BlackRock desafiou a quebra do mercado com outro grande movimento com um depósito de US$ 8,1 milhões em USDC na Ondo Finance.

Os compradores da Ondo Finance parecem ter recebido bem o aumento do sentimento para ajudar o preço do token com uma recuperação em forma de V para os níveis vistos antes da queda dos mercados na segunda-feira.

No entanto, tal como o PENDLE, o ONDO permanece em grande parte no vermelho e pode contar com a recuperação do mercado mais amplo para prolongar a última subida.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.