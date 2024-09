Reserve Bank of Australia mantém taxa básica inalterada no máximo de 12 anos

O Reserve Bank of Australia deixou as taxas de juro inalteradas em 4,35%, no máximo dos últimos 12 anos, afirmando que a inflação ainda era demasiado elevada e estava a descer mais lentamente do que o esperado.

O banco central manteve a taxa básica de juros pela sexta reunião consecutiva na terça-feira, em uma medida que era amplamente esperada depois que a inflação do trimestre de junho atendeu em grande parte às previsões do RBA e a turbulência no mercado começou a se espalhar pelo mundo.

“A inflação caiu substancialmente desde o seu pico em 2022, à medida que as taxas de juro mais elevadas têm trabalhado para aproximar a procura e a oferta agregadas do equilíbrio. Mas a inflação ainda está um pouco acima do ponto médio do intervalo alvo de 2–3 por cento”, disse o RBA. disse.

O RBA disse que as últimas projeções mostram que ainda levará algum tempo até que a inflação esteja de forma sustentável na faixa-alvo.

Os dados reforçaram a necessidade de permanecer vigilante aos riscos ascendentes para a inflação e o Conselho não descarta nada dentro ou fora. A política terá de ser suficientemente restritiva até que o Conselho esteja confiante de que a inflação está a evoluir de forma sustentável em direção ao intervalo-alvo.

Previu que a inflação regressaria ao intervalo-alvo de 2–3% no final de 2025 e se aproximaria do ponto médio em 2026.

O dólar australiano subiu, enquanto o rendimento dos títulos de três anos sensíveis à política reduziu uma queda anterior, imediatamente após a decisão, uma vez que os investidores reduziram as apostas em cortes agressivos nas taxas este ano.

Perspectiva permanece altamente incerta: RBA

O RBA disse que as perspectivas económicas permanecem incertas e que dados recentes demonstraram que o processo de retorno da inflação à meta tem sido “lento e acidentado”.

Observou que as revisões do consumo e da poupança, os elevados custos unitários do trabalho e a inflação persistente, especialmente no sector dos serviços, sugerem potenciais riscos inflacionistas. Embora o crescimento salarial tenha atingido o pico, permanece insustentavelmente elevado em relação às tendências de produtividade.

Além disso, afirmou que a actividade económica mostra uma dinâmica fraca, com crescimento lento do PIB, aumento do desemprego e pressões empresariais, indicando potencial para uma produção moderada prolongada e deterioração do mercado de trabalho.

“Globalmente, os mercados financeiros têm estado voláteis ultimamente e o dólar australiano desvalorizou-se. As incertezas geopolíticas permanecem elevadas, o que pode ter implicações para as cadeias de abastecimento”, afirmou.

Visualizações e previsões dos analistas

Os comentários dos analistas reflectiram que, embora não tivesse sido um momento prudente para aumentar as taxas, o RBA, na sua cautela, pode ter descartado o optimismo resultante de uma inflação mais fraca no segundo trimestre.

O ING Think disse que, embora no mês passado tivesse previsto um aumento das taxas nesta reunião, a previsão “estava em frangalhos” a partir de segunda-feira.

Referindo-se à turbulência do mercado na sequência dos dados sobre o emprego nos EUA, admitiu que nenhum banco central sensato teria aumentado as taxas nesse contexto e não ficou “nem surpreendido nem desapontado” com o facto de o RBA ter deixado a sua taxa monetária inalterada.

A empresa de pesquisa e análise, no entanto, disse que o otimismo contínuo do mercado em relação aos cortes nas taxas até o final do ano parecia desconectado da avaliação da governadora Michele Bullock sobre os riscos de inflação.

“Os futuros da taxa à vista precificaram cerca de 90% de probabilidade de um corte da taxa de 25 pontos base até à reunião de 10 de Dezembro. Isso ainda pode ser uma ressaca da turbulência do mercado dos últimos dias, e esperamos uma nova retração do pânico excessivo que dominou os mercados nesta segunda-feira, quando os futuros da taxa à vista estavam perto de precificar dois cortes até dezembro.”

“Em nossa opinião, mesmo um corte solitário em dezembro parece muito cedo, e nossas previsões revisadas para as taxas à vista, que reduzirão para 4,35% nossa previsão de pico da taxa à vista (anteriormente presumimos que atingiria 4,6%), não considerar cortes nas taxas até algum momento de 2025.”

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.