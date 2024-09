Paquistão garante rolagem de dívida de US$ 12 bilhões da China, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos

Para estabilizar a sua economia, o Paquistão garantiu um acordo com a China, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos para rolar mais de 12 mil milhões de dólares em dívidas por um ano.

Esta tábua de salvação financeira coincide com a aprovação antecipada de um pacote de resgate de 7 mil milhões de dólares do Fundo Monetário Internacional (FMI), previsto para o final deste mês.

Os esforços combinados visam proporcionar ao Paquistão a reserva financeira necessária para enfrentar os seus desafios económicos.

O Conselho Executivo do FMI deverá reunir-se em 28 de Agosto para aprovar o Mecanismo de Financiamento Alargado de 7 mil milhões de dólares para o Paquistão. O Ministro das Finanças, Muhammad Aurangzeb, confirmou que não há atraso na reunião, encerrando as especulações sobre o momento desta aprovação crítica.

A aprovação do FMI depende de o Paquistão garantir compromissos de financiamento dos seus três credores tradicionais.

Reservas cambiais reforçadas

As reservas cambiais do Paquistão melhoraram em comparação com o ano anterior. Apesar disso, o FMI identificou um défice de financiamento de 3 a 5 mil milhões de dólares durante o período de programa de três anos, considerado administrável pelo ministro das finanças.

O Paquistão recebeu uma oferta de um banco comercial estrangeiro, mas o governo aguarda a aprovação do Conselho do FMI antes de pedir ao credor que reduza as taxas de juro oferecidas.

O Standard Chartered Bank ofereceu um empréstimo de menos de 400 milhões de dólares, mas a uma taxa de juro de dois dígitos que o Paquistão não pode pagar.

Classificação de crédito do Paquistão

A Fitch melhorou a classificação de crédito do Paquistão em um nível, elevando-a de CCC para CCC+, embora permaneça abaixo do grau de investimento.

Esta melhoria é vista como um passo positivo no sentido de alcançar a estabilidade macroeconómica. O banco central também cortou as taxas de juro em 1%, outro elemento crítico para a estabilidade.

O Ministro das Finanças, Aurangzeb, expressou esperança de que as classificações de crédito do Paquistão melhorem ainda mais até o final do ano.

Uma notação mais elevada permitiria ao Paquistão aceder aos mercados de capitais internacionais e emitir obrigações soberanas a taxas mais baixas do que as actuais notações CCC+. A Standard and Poor’s, no entanto, ainda não melhorou a classificação CCC+ do Paquistão.

Emissão de títulos Panda

O Paquistão também planeia emitir obrigações Panda nos mercados chineses, com a ajuda de um consultor financeiro chinês.

A transação deverá ser concluída até o final deste ano ou início de 2025.

O governo também está a considerar contratar outro consultor financeiro chinês para garantir a renovação da dívida energética. O Paquistão solicitou uma prorrogação de cinco anos para a dívida energética, mas as negociações estão em curso.

O governo também iniciou um programa de privatizações e está a realizar um exercício para fechar ou fundir ministérios. Aurangzeb enfatizou a necessidade de dimensionar corretamente o governo federal como parte dessas medidas de redução de custos.

