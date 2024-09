Saudi Aramco aumenta participação na Petro Rabigh da Sumitomo por US$ 702 milhões

A Saudi Aramco concordou em comprar uma participação de 22,5% na joint venture petroquímica Petro Rabigh da japonesa Sumitomo Chemical por US$ 702 milhões, conforme anunciado em comunicado conjunto na quarta-feira.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

A Aramco e a Sumitomo Chemical, com sede em Tóquio, possuem atualmente 37,5% das ações da Petro Rabigh, que foi listada na Bolsa Saudita em 2008.

Após a conclusão da transação, que custa SAR7 por ação, a Aramco se tornará o maior acionista da Petro Rabigh, com uma participação acionária de aproximadamente 60%, enquanto a Sumitomo Chemical manterá uma participação acionária de 15%.

Acordo para ajudar na expansão downstream da Aramco

Copy link to section

Pelos termos do acordo, todos os recursos recebidos pela Sumitomo Chemical com a venda serão injetados na Petro Rabigh, por meio de mecanismo a ser acordado com a JV.

A Aramco também fornecerá fundos adicionais à Petro Rabigh, através de um mecanismo também a ser acordado, igualando os 702 milhões de dólares da Sumitomo Chemical para melhorar a posição financeira da Petro Rabigh e apoiar a estratégia futura da Petro Rabigh, elevando o montante agregado da injecção para 1,4 mil milhões de dólares.

Além disso, a Aramco e a Sumitomo Chemical concordaram com uma renúncia faseada aos empréstimos accionistas de 750 milhões de dólares cada, resultando numa redução directa de 1,5 mil milhões de dólares nas responsabilidades da Petro Rabigh.

Espera-se que essas medidas melhorem o balanço patrimonial e a liquidez de caixa da Petro Rabigh como parte de um plano corretivo que a Aramco e a Sumitomo Chemical pretendem explorar com a Petro Rabigh.

Também inclui iniciativas para modernizar a refinaria para ajudar a melhorar a rentabilidade do negócio, disse a Saudi Aramco.

O acordo também se alinha com a expansão downstream da Aramco e com a mudança da Sumitomo Chemical de produtos químicos básicos em direção a produtos químicos especializados.

A gigante petrolífera anunciou na terça-feira uma queda de 3,36% nos lucros líquidos, para 29,07 mil milhões de dólares nos resultados trimestrais de abril a junho do ano civil de 2024, em comparação com 30,08 mil milhões de dólares no mesmo trimestre do ano anterior.

A empresa aumentou o seu foco no programa de gás e na expansão do seu novo portfólio de negócios de energia.

Hussain A. Al Qahtani, vice-presidente sênior de combustíveis da Aramco, disse:

A Aramco continua a identificar oportunidades para fortalecer a sua cadeia de valor a jusante, assegurar a colocação do seu petróleo bruto a montante em refinarias afiliadas e converter mais dos seus hidrocarbonetos em materiais de alto valor. Ao aumentar a nossa participação, esperamos alcançar uma integração ainda mais estreita com a Petro Rabigh e facilitar a sua estratégia de recuperação.”

Seiji Takeuchi, diretor executivo sênior da Sumitomo Chemical, disse:

Em meio ao cenário de negócios em evolução nos setores de refino e petroquímico, a Aramco e a Sumitomo Chemical consideraram opções para encontrar uma estratégia de recuperação apropriada para a Petro Rabigh. Acreditamos que esta transação melhorará significativamente a posição financeira da Petro Rabigh.

Após o anúncio, o dólar australiano subiu e o rendimento das obrigações de três anos sensíveis às políticas reduziu uma queda anterior, à medida que os investidores ajustavam as suas apostas em cortes agressivos nas taxas.

Importância estratégica de Petro Rabigh

Copy link to section

A importância estratégica do acordo foi sublinhada pelo compromisso da Aramco em fortalecer as suas operações downstream e pelo foco da Sumitomo Chemical em especialidades químicas com margens mais altas.

O projeto foi iniciado como uma joint venture entre a Saudi Aramco e a Sumitomo Chemical em 2005.

A fase inicial do projeto, conhecida como Petro Rabigh Fase I, envolveu um investimento de aproximadamente US$ 10 bilhões.

Esta refinaria converte petróleo bruto em uma variedade de produtos refinados, incluindo gasolina, diesel e nafta, e é capaz de processar 400 mil barris de petróleo bruto por dia.

Petro Rabigh desempenha um papel crucial na economia saudita, criando empregos, apoiando as indústrias locais e contribuindo para os esforços de diversificação económica alinhados com a Visão Saudita 2030.

Para a Saudi Aramco, o projecto representa um movimento estratégico para integrar a sua produção de petróleo bruto a montante com operações de refinação e petroquímica a jusante, aumentando assim a criação de valor em toda a cadeia de hidrocarbonetos.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.