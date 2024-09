A inflação do Chile salta para 4,6% em julho, impulsionada pelo aumento dos custos de habitação e eletricidade

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

As pressões inflacionistas no Chile estão a aumentar, à medida que o Índice de Preços no Consumidor (IPC) revela um aumento anual de 4,6% em Julho de 2024, marcando o quarto mês consecutivo de aumento da inflação.

Este número, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística, sublinha as persistentes pressões sobre os preços em vários sectores, com impacto tanto nos consumidores como na economia em geral.

Em julho, o IPC registrou variação mensal de 0,7%, somando-se a um aumento de 3,1% no acumulado do ano.

Este aumento reflecte as tendências inflacionistas em curso e suscitou preocupações sobre as perspectivas económicas.

Os dados mais recentes ficam acima das expectativas dos analistas e indicam um ambiente inflacionário mais robusto do que o previsto anteriormente.

Contribuições setoriais para a inflação

O relatório do IPC de julho destaca que dez das treze divisões do IPC contribuíram positivamente para a variação mensal do índice.

Notavelmente, a divisão de Habitação e Serviços Básicos obteve um ganho significativo de 2,2%, acrescentando 0,374 pontos percentuais ao índice.

Este aumento foi impulsionado por aumentos notáveis nos custos de energia elétrica (12,0%), que contribuíram com 0,276 pontos percentuais, e nas despesas comuns (2,9%), adicionando 0,039 pontos percentuais.

Da mesma forma, a divisão de Equipamentos e Manutenção Doméstica registou um aumento de 2,1%, contribuindo com 0,123 pontos percentuais para o IPC.

Móveis e artigos para casa tiveram o aumento mais substancial nesta categoria, com um aumento de 9,1%, contribuindo com 0,085 pontos percentuais.

Os principais eletrodomésticos também tiveram alta de 2,5%, acrescentando 0,023 ponto percentual ao índice.

Quedas de preços em certos setores

Apesar do aumento global, alguns sectores registaram descidas de preços.

A divisão Saúde registou uma redução de 0,1%, impactando o IPC em -0,007 pontos percentuais.

Essa queda, embora modesta, reflete nuances subjacentes nas pressões inflacionárias.

Itens específicos do setor saúde, como tratamentos ambulatoriais e serviços odontológicos, sofreram quedas de preços, contribuindo para a variação global negativa.

Os dados do IPC de Julho também revelam flutuações notáveis em rubricas específicas.

Por exemplo, o fornecimento de energia teve um aumento mensal significativo de 12,0%, contribuindo substancialmente para o índice.

Além disso, os preços do transporte aéreo internacional aumentaram 13,5%, impactando o IPC em 0,064 pontos percentuais, embora tenham registado uma queda acumulada no ano de -21,1%.

Comparando os dados do IPC de julho com as taxas de inflação anteriores

Comparando os dados do IPC de julho com os meses anteriores, a taxa de inflação anual do Chile aumentou de 4,2% em junho de 2024 para 4,6% em julho.

Este aumento contrasta com uma queda de 0,1% nos preços ao consumidor em junho, evidenciando um cenário inflacionário complexo.

O aumento da inflação reflecte ajustamentos em curso no custo de vida e nas condições económicas.

O núcleo do índice de preços ao consumidor, que exclui itens voláteis, caiu 0,6% em junho, marcando a redução mais significativa nos preços básicos desde pelo menos 2013.

Esta divergência entre o núcleo do IPC e a inflação global indica complexidades subjacentes nas tendências de preços, com impacto na política monetária e no comportamento do consumidor.

O aumento contínuo da inflação apresenta desafios e oportunidades para os decisores políticos.

Os aumentos generalizados dos preços em vários sectores sugerem pressões inflacionistas sustentadas, necessitando de uma monitorização cuidadosa e de potenciais ajustamentos na política económica.

Compreender as nuances destes movimentos de preços é crucial para uma tomada de decisão informada e para a manutenção da estabilidade económica.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.