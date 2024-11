Como os produtos da Taylor Swift podem dar à Target uma vantagem sobre a Costco

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

A Costco pode ter barras de ouro, mas a Target está apostando em seu próprio tipo de ouro: produtos da Taylor Swift.

A varejista anunciou produtos exclusivos de Taylor Swift para lançamento na Black Friday, incluindo um vinil, um CD e um livro especial narrando as experiências da cantora durante sua turnê de sucesso Eras.

A mudança faz parte da colaboração contínua da Target com o ícone pop, somando-se às mais de dez versões exclusivas de seus álbuns que a loja lançou.

Os fãs de Swift são famosos por seu apetite por itens colecionáveis, e analistas acreditam que essa nova oferta pode dar um impulso significativo às vendas da Target durante a temporada de festas de fim de ano.

Analistas preveem que produtos da Taylor Swift podem impulsionar as vendas do quarto trimestre da Target

O analista do UBS Michael Lasser vê a parceria com a Taylor Swift como uma jogada estratégica para gerar entusiasmo, aumentar o tráfego e construir a fidelidade do cliente.

De acordo com uma pesquisa da Morning Consult, 69% dos adultos dos EUA se identificam como fãs de Taylor Swift, com 16% deles se identificando como fãs ávidos, totalizando aproximadamente 42 milhões de superfãs.

Lasser estima que se apenas 2% desses fãs ávidos comprarem o álbum e o livro, as vendas do quarto trimestre da Target podem aumentar em US$ 100 milhões.

Ele também observou que essas projeções são conservadoras, pois não levam em consideração compras adicionais na loja que os fãs podem fazer durante suas visitas.

Além do impacto direto na receita de mercadorias, Lasser diz que a colaboração ressalta o foco da Target em “novidade, inovação e exclusividade”, elementos que podem criar buzz e diferenciar o varejista durante a competitiva temporada de festas de fim de ano.

Fãs se preparam para fazer fila cedo para os lançamentos de Taylor Swift

Os fãs de Swift, conhecidos por sua dedicação, já estão se preparando para o lançamento.

Os produtos estarão disponíveis nas lojas Target na Black Friday e online a partir do dia seguinte.

Muitos fãs esperam que os itens se esgotem rapidamente, assim como os produtos da turnê de Swift, que supostamente geraram US$ 200 milhões somente na temporada de 2023.

Espera-se também que os revendedores capitalizem a alta demanda, levantando preocupações de que os itens possam esgotar ainda mais rápido.

Analistas sugerem que a Target pode considerar seguir o exemplo da Costco de definir limites de compra, como fez com barras de ouro, para gerenciar o estoque e evitar a acumulação.

O fandom de Taylor Swift pode impulsionar o crescimento sustentado da Target?

Embora os produtos da Taylor Swift possam gerar burburinho, seu impacto na receita geral da Target pode ser limitado.

Linhas rígidas, a categoria que inclui vendas de entretenimento, foi responsável por apenas 13% da receita total da Target no trimestre encerrado em agosto de 2024.

No entanto, em um cenário de varejo onde a Target enfrentou perdas de participação de mercado, qualquer estratégia que mantenha os clientes engajados pode ser valiosa.

Lasser enfatizou que o momento do lançamento poderia ajudar a Target durante uma temporada de compras de fim de ano potencialmente volátil, escrevendo: “Esses lançamentos devem fornecer um impulsionador de tráfego diferenciado”.

Taylor Swift já provou sua influência econômica por meio de suas turnês recordes e vendas de produtos — um impacto apelidado de “Swiftonomics”.

Se essa parceria for tão bem-sucedida quanto os analistas preveem, a Target poderá aproveitar um impulso significativo do efeito Swift, ajudando a varejista a competir com gigantes como a Costco.

O que vem a seguir para a Target em um mercado de varejo concorrido?

Além dos lançamentos da Black Friday, a Target pretende continuar alavancando parcerias e produtos exclusivos para impulsionar a fidelidade do cliente.

A colaboração do varejista com a Swift segue uma tendência de marcas que fazem parcerias com celebridades para se destacar em um ambiente de varejo concorrido.

Enquanto a Costco se concentra em itens essenciais e produtos de alta demanda, como barras de ouro, a estratégia da Target se concentra na relevância cultural e no envolvimento dos fãs, visando atrair compradores mais jovens e antenados nas tendências.

À medida que a temporada de festas se aproxima, essas estratégias serão essenciais para que os varejistas capturem a atenção e os gastos dos consumidores.