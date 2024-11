O GMP das ações da Hyundai enfrenta volatilidade antes da listagem do IPO na Índia: você deve comprar?

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

O tão aguardado IPO da Hyundai Índia está programado para estrear em 22 de outubro de 2024, na BSE e na NSE, após sua oferta histórica de Rs 27.870 crore.

Embora a resposta inicial dos investidores de varejo tenha sido morna, a forte demanda dos Compradores Institucionais Qualificados (QIBs) levou a uma assinatura geral de 237%.

À medida que a data de listagem se aproxima, o prêmio de mercado cinza (GMP) para as ações da Hyundai Motor India tem sofrido flutuações significativas, refletindo a incerteza dos investidores sobre sua estreia no mercado.

Com o preço das ações da Hyundai no mercado cinza se recuperando para um prêmio positivo pouco antes da listagem, todos os olhos estão voltados para seu desempenho.

Visão geral do IPO da Hyundai Índia

O IPO da Hyundai Índia, o maior da história do mercado de ações da Índia, teve uma resposta moderada dos investidores de varejo, com apenas 50% das ações alocadas sendo subscritas.

No entanto, o segmento QIB subscreveu quase sete vezes mais, demonstrando forte confiança institucional. Investidores não institucionais (NII) mostraram menor interesse, com sua parcela sendo subscrita em apenas 60%.

A empresa pretende levantar Rs 27.870 crore por meio da oferta, precificando as ações entre Rs 1.865 e Rs 1.960 cada, com um lance mínimo de 7 ações por lote.

A Hyundai Motor India Ltd (HMIL), uma subsidiária da montadora sul-coreana Hyundai Motor Company, planeja aumentar sua visibilidade e imagem de marca por meio desta listagem.

A montadora tem sido uma player dominante na Índia, mantendo consistentemente a segunda maior fatia de mercado no setor de veículos de passeio. O portfólio da empresa ostenta 13 modelos, incluindo best-sellers como Creta e Verna, solidificando sua posição nos segmentos de SUV e sedan.

Grey Market Premium (GMP) e sentimento do mercado

Um dos principais fatores que influenciaram a recepção do IPO foi a volatilidade do prêmio do mercado cinza (GMP).

Depois de atingir inicialmente uma alta de Rs 570 em setembro, o GMP das ações da Hyundai caiu para território negativo poucos dias antes da listagem, causando preocupações entre os investidores.

Em 21 de outubro, o GMP se recuperou para Rs 95, sugerindo um possível ganho de listagem de cerca de 5%.

Essa recuperação sinaliza otimismo renovado, mas as oscilações imprevisíveis do GMP refletem dúvidas persistentes sobre a avaliação da Hyundai e a fraca demanda geral no setor automotivo.

O termo “prêmio de mercado cinza” se refere ao preço que os investidores estão dispostos a pagar acima do preço de emissão do IPO, mesmo que esse mercado opere fora das bolsas de valores oficiais.

Embora o GMP frequentemente forneça informações sobre o desempenho no dia da listagem, ele nem sempre é um indicador confiável.

Para a Hyundai, o sentimento flutuante do mercado paralelo pode levar a uma estreia modesta ou discreta, com o preço final de listagem ainda incerto.

As perspectivas de longo prazo da Hyundai Motor India permanecem fortes

Apesar do nervosismo pré-listagem, a perspectiva de longo prazo da Hyundai Motor India continua forte.

A empresa continua sendo líder na indústria automobilística indiana, apoiada pela sólida demanda por seus modelos como Creta e Verna.

Espera-se que sua fábrica em Chennai, que tinha uma capacidade instalada de 770.000 unidades no ano fiscal de 2023, desempenhe um papel fundamental no atendimento à demanda futura, já que a montadora planeja expandir sua linha de produtos na Índia.

A listagem do IPO da Hyundai Motor India será observada de perto pelos investidores, com o prêmio do mercado cinza oferecendo sinais mistos.

Embora os investidores institucionais tenham demonstrado forte apoio, os investidores de varejo permanecem cautelosos em meio a preocupações com a avaliação e condições de mercado mais amplas. Os investidores devem ficar de olho no movimento do preço das ações da Hyundai após a listagem para avaliar o verdadeiro potencial das ações.