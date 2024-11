IPO da Hyundai Motor India estabelece recorde com listagem de US$ 3,3 bilhões hoje

As ações da Hyundai Motor India Ltd. serão negociadas na bolsa de Mumbai na terça-feira, marcando um marco significativo com a maior oferta pública inicial (IPO) da história no sul da Ásia.

O IPO de US$ 3,3 bilhões coloca a Hyundai Motor India no centro das atenções e prepara o cenário para uma onda de listagens de alto nível no mercado indiano.

Esse desenvolvimento acontece em meio à semana mais movimentada para listagens na Ásia-Pacífico em mais de dois anos, enquanto empresas e investidores correm para concluir negócios antes das eleições nos EUA em 5 de novembro.

O IPO avaliou a subsidiária indiana da Hyundai Motor Co. da Coreia do Sul em aproximadamente US$ 19 bilhões, com a empresa controladora vendendo uma participação de 17,5% na unidade indiana.

IPO com excesso de subscrição, mas interesse do varejo decepciona

Embora o IPO tenha tido mais de duas vezes mais inscrições, o processo de construção do livro levou mais tempo do que o esperado.

Os investidores institucionais foram responsáveis pela maior parte da demanda, especialmente no último dia da venda.

No entanto, os investidores de varejo compraram apenas metade das ações alocadas a eles, refletindo um sentimento mais cauteloso.

Analistas atribuem a menor participação no varejo às preocupações sobre a empresa controladora ficar com todos os lucros do IPO e à redução da demanda no mercado automotivo da Índia.

Isso contrasta com o frenesi visto em IPOs menores, onde o entusiasmo do varejo aumentou significativamente os níveis de assinatura.

Estreia comercial da Hyundai pode enfrentar desafios de avaliação

O IPO da Hyundai enfrenta desafios, pois começará a ser negociado às 10h da terça-feira, principalmente em relação à sua avaliação.

As ações da montadora estão cotadas cinco vezes mais alto que as de sua matriz coreana, embora sua avaliação permaneça em linha com concorrentes indianas como a Maruti Suzuki India Ltd.

Novas listagens na Índia geralmente apresentam bom desempenho, com ações subindo 39% em média no primeiro dia deste ano.

IPOs que ultrapassaram US$ 500 milhões tiveram ganhos ainda maiores, com média de 66%, mas as preocupações com a avaliação da Hyundai podem moderar essas expectativas.

O mercado automóvel da Índia oferece perspetivas de crescimento a longo prazo

O crescimento econômico da Índia e a expansão da classe média apresentam oportunidades significativas para as montadoras.

O mercado de automóveis no país deve atingir 20 milhões de unidades até 2047, de acordo com o vice-presidente executivo da Suzuki Motor Corp., Kenichi Ayukawa.

No ano fiscal encerrado em março de 2024, as vendas de carros na Índia totalizaram 4,2 milhões de veículos de passeio, demonstrando uma demanda estável.

Mercado de IPO da Índia cresce além das expectativas

Com a listagem da Hyundai, os IPOs indianos arrecadaram mais de US$ 12 bilhões até agora em 2024, superando os volumes dos dois anos anteriores.

No entanto, o total ainda está aquém do recorde de US$ 17,8 bilhões arrecadados em 2021.

Só o IPO da Hyundai arrecadou 279 bilhões de rúpias, tornando-se o maior IPO da história na Índia em termos de moeda local, superando a listagem da Life Insurance Corporation of India em 2022, que arrecadou 205,6 bilhões de rúpias.

Outros IPOs de alto nível estão em andamento, incluindo o braço de energia renovável da Swiggy Ltd. e da NTPC Ltd., sinalizando um impulso contínuo no mercado indiano para novas listagens.

Atividade de IPO na Ásia-Pacífico atinge alta de dois anos

A listagem da Hyundai coincide com um aumento nos IPOs da Ásia-Pacífico, com cerca de 20 empresas programadas para estrear esta semana, potencialmente levantando mais de US$ 8 bilhões. Isso marca o maior volume semanal para a região desde abril de 2022.

Listagens futuras notáveis incluem a Tokyo Metro Co., que planeja começar a negociar na quarta-feira após uma oferta de US$ 2,3 bilhões.

O aumento na atividade de IPO reflete tanto o entusiasmo dos investidores quanto uma corrida para finalizar negócios antes que eventos geopolíticos, como a eleição presidencial dos EUA, introduzam potencial volatilidade no mercado.