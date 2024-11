Dogizen está agitando o mundo do GameFi com uma abordagem ousada — realizando o primeiro ICO de todos os tempos dentro do ecossistema do Telegram. Com mais de 1,39 milhão de jogadores e $798.728,6k arrecadados, Dogizen está prestes a se tornar um grande nome no cenário em evolução dos jogos em blockchain.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Este artigo explora como a Dogizen está criando novas oportunidades de investimento ao explorar a enorme base de usuários do Telegram, oferecendo um ecossistema de jogos diversificado e visando listagens em grandes exchanges.

Advertisement

O Dogizen Universe apresenta um espaço único para desenvolvedores e investidores, com potencial de crescimento exponencial em 2024 e além.

Como o primeiro ICO do Telegram da Dogizen está remodelando o GameFi

Copy link to section

O ICO da Dogizen é o primeiro no setor GameFi, hospedado diretamente no Telegram. Ao alavancar a base de usuários do Telegram, que chega a quase 1 bilhão de usuários ativos, a Dogizen oferece aos investidores uma chance de comprar e gerenciar tokens DOGIZ perfeitamente por meio do aplicativo.

Esse acesso sem precedentes permite que a Dogizen se conecte com um público vasto e pronto, levando as oportunidades do GameFi diretamente aos usuários, sem a necessidade de plataformas externas.

Para os investidores, isso representa uma chance de entrar cedo em um projeto que combina conveniência e alcance de mercado — elementos-chave para o sucesso no competitivo espaço das criptomoedas.

A listagem da Binance pode levar a Dogizen a novos patamares

Copy link to section

Garantir uma listagem em grandes exchanges como a Binance pode aumentar significativamente a visibilidade e a liquidez de um projeto de criptomoeda.

A Dogizen pretende seguir os passos de suas rivais, como Catizen e Hamster Kombat.

Ambos os projetos viram seus valores de mercado dispararem após as listagens na Binance, com Hamster Kombat alcançando US$ 500 milhões e Catizen atingindo US$ 200 milhões logo após o lançamento.

Dada a abordagem inovadora da Dogizen e sua crescente base de usuários, uma listagem na Binance poderia fornecer o impulso necessário para que o token DOGIZ alcance ganhos significativos de mercado, potencialmente posicionando-o como a próxima cripto a multiplicar por 100 vezes.

Por dentro do universo Dogizen

Copy link to section

Dogizen não é apenas mais um projeto GameFi; ele está construindo um ecossistema completo conhecido como Universo Dogizen.

Esse universo oferece uma ampla gama de jogos “play-to-earn”, todos acessíveis através do Telegram, movidos pelo token DOGIZ.

A plataforma proporciona uma experiência estilo arcade, onde os jogadores podem desfrutar de vários mini-jogos, cada um projetado para oferecer oportunidades únicas de ganhos.

Essa estratégia diferencia a Dogizen de outros projetos que geralmente dependem de um único jogo para ganhar força, oferecendo uma abordagem mais sustentável ao engajamento do usuário e ao retorno do investimento.

O SDK de desenvolvedores da Dogizen aumenta ainda mais esse potencial, permitindo que desenvolvedores de todos os níveis de habilidade criem e lancem seus jogos na plataforma.

Este modelo de desenvolvimento aberto promove o crescimento e a inovação contínuos dentro do Universo Dogizen, garantindo que o ecossistema evolua e permaneça atraente para jogadores e investidores.

Por que a Dogizen pode ter um crescimento explosivo

Copy link to section

A dupla atratividade da Dogizen como o primeiro ICO do Telegram e um token com tema canino está gerando um interesse significativo.

Historicamente, os pioneiros no espaço cripto receberam atenção e crescimento desproporcionais. O Ethereum, por exemplo, viu ganhos de mais de 1 milhão por cento à medida que seu ecossistema se expandia.

Tokens com tema de cachorro, como DOGE, SHIB e WIF, têm sido alguns dos mais bem-sucedidos, cada um deles apresentando aumentos substanciais de preço desde o lançamento.

O mercado geral de GameFi também está experimentando um rápido crescimento, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) projetada de 28,5% até 2032.

Juntamente com a dinâmica mais ampla do mercado de criptomoedas, como potenciais cortes de taxas pelo Federal Reserve dos EUA e maior liquidez das políticas econômicas chinesas, a Dogizen está bem posicionada para se beneficiar desses ventos favoráveis, o que pode torná-la um dos investimentos de destaque de 2024.

O que os investidores precisam saber sobre Dogizen

Copy link to section

A entrada da Dogizen no mercado GameFi representa uma oportunidade de investimento atraente para aqueles que buscam capitalizar em um setor em rápido crescimento.

O foco da plataforma na integração com o Telegram permite que ela acesse uma ampla base de usuários, enquanto seus planos para uma listagem na Binance podem melhorar ainda mais sua posição no mercado.

O Universo Dogizen, com suas diversas opções de jogos e ferramentas fáceis de usar para desenvolvedores, garante que a plataforma possa continuar a inovar e atrair novos usuários.

Os investidores que reconhecem o potencial desse modelo inovador podem descobrir que a Dogizen oferece uma oportunidade rara de entrar cedo em um projeto que possui os ingredientes certos para um crescimento substancial.

Como a pré-venda já está no ar, agora pode ser o momento de explorar essa oportunidade antes que a Dogizen chegue ao próximo estágio de desenvolvimento.