As ações da Waaree Energies caem 9% apesar dos ganhos de listagem de 66%: aqui está o porquê

A Waaree Energies, fabricante líder de painéis solares, fez uma forte estreia no mercado de ações com um prêmio de quase 70% sobre seu preço de emissão, refletindo a confiança dos investidores no crescente setor de energia renovável da Índia.

Listadas a Rs 2.550 na Bolsa de Valores de Bombaim (BSE), as ações registraram um ganho de 69,66% e posteriormente atingiram Rs 2.600, um aumento de 72,98% em relação ao preço de emissão.

Apesar do início impressionante, as ações da Waaree rapidamente enfrentaram lucros, levando a um declínio de 8% a 10% na BSE e na Bolsa de Valores Nacional (NSE).

Especialistas oferecem visões variadas sobre o potencial de longo prazo de Waaree em meio à transição de energia renovável da Índia.

Ações estreiam com altos prêmios na NSE e BSE

As ações da Waaree Energies abriram a Rs 2.550 na BSE, significativamente acima do preço de emissão, enquanto foram listadas a Rs 2.500 na NSE, refletindo prêmios de 69,66% e 66,33%, respectivamente.

A capitalização de mercado da empresa atingiu Rs 68.983,88 crore na NSE, sinalizando uma sólida demanda inicial.

A reserva de lucro levou a um rápido declínio, com as ações caindo para uma mínima intradiária de Rs 2.300 na NSE, enquanto na BSE, elas caíram para Rs 2.294,55.

Os investidores devem manter ou vender?

Analistas de mercado têm visões diferentes sobre a trajetória de crescimento da Waaree Energies. Narendra Solanki, Chefe de Pesquisa Fundamental da Anand Rathi, acredita que investidores de longo prazo devem segurar, citando o forte posicionamento de mercado da Waaree e o apoio governamental para iniciativas de energia renovável.

Enquanto isso, Prashanth Tapse, da Mehta Equities, recomenda cautela, sugerindo que os investidores considerem a reserva parcial de lucros após os fortes ganhos da listagem.

A Waaree Energies fortaleceu estrategicamente sua posição de mercado por meio de integração reversa, ampla expansão de capacidade e penetração no mercado internacional.

Com o mercado de energia solar em telhados da Índia impulsionado em grande parte pela demanda comercial e industrial, o foco da empresa em instalações em larga escala a posiciona bem para o crescimento futuro.

Sagar Shetty, da StoxBox, vê a cadeia de suprimentos global e o robusto livro de pedidos da Waaree como favoráveis para investidores de médio e longo prazo.

A Waaree Energies demonstrou um crescimento financeiro impressionante, com receita crescendo a um CAGR de 99,8% entre o ano fiscal de 2022 e o ano fiscal de 2024.

O lucro líquido aumentou de Rs 79,6 crore no ano fiscal de 22 para Rs 1.274,3 crore no ano fiscal de 24, com o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) aumentando de 17,69% para 30,26%, indicando resiliência financeira e eficiência operacional.

A empresa levantou Rs 3.600 crore por meio de seu IPO, incluindo uma nova emissão e um componente de Oferta para Venda (OFS).

Os lucros da nova emissão financiarão uma nova unidade de fabricação de 6 GW em Odisha para lingotes, wafers, células solares e módulos solares fotovoltaicos, aumentando a capacidade de produção da Waaree e atendendo à crescente demanda por energia solar.

Esta expansão reflete o compromisso da Waaree em impulsionar o setor de energia renovável da Índia.

Embora as expectativas do mercado cinza indicassem um prêmio de listagem de 100%, o ganho de 70% da Waaree Energies continua sendo uma estreia notável.

O desempenho sinaliza tanto uma forte demanda quanto o potencial de volatilidade, como evidenciado pelas quedas intradiárias decorrentes da contabilização de lucros.

A resiliência das ações em meio a essas flutuações será um fator-chave para investidores que consideram perspectivas de longo prazo.