Moedas digitais temáticas, especialmente aquelas ligadas à política, estão ganhando atenção à medida que as eleições presidenciais de novembro nos EUA se aproximam.

MAGA (TRUMP) e Constitution DAO (PEOPLE) parecem prontas para capitalizar o burburinho por ações de preços notáveis nas próximas sessões.

Enquanto isso, o fundo de índice de memes (MIF) do Vantard (VTARD) está entre os principais tokens em estágio inicial a serem observados em meio à tendência do “superciclo de memecoins”.

Aqui estão alguns ativos memes que potencialmente dominarão as tendências das criptomoedas durante e após as eleições presidenciais dos EUA.

MAGA (TRUMPO)

TRUMP, ligado ao movimento Make America Great Again, consolidou sua presença no espaço das criptomoedas, com seu valor de mercado acima de US$ 165 milhões.

Enquanto a moeda lutava com o impulso de venda que fez com que os tokens de Donald Trump tivessem desempenho inferior aos de Kamala, o MAGA continua sendo o Bitcoin dos ativos da PolitiFi.

Ele é negociado a $ 3,76 após um aumento de 8% nas últimas 24 horas. MAGA tem visto um crescimento impressionante desde seu início, com seu valor aumentando em mais de 20.000%.

Uma sólida reversão de alta motivada pelas eleições pode fazer com que as moedas TRUMP testem novamente a resistência em US$ 5 antes de atingirem novas máximas com a potencial vitória de Donald Trump.

Vantard (VTARD)

Vantard é um novo projeto que ganhou atenção devido à sua singularidade no concorrido setor de ativos digitais.

Seu Meme Index Fund, que se concentra em compras spot de tokens memes e diversificação de portfólio, faz do VTARD um token imperdível.

A Vantard arrecadou quase US$ 300 mil na fase 2 de sua pré-venda, o que demonstra o sólido interesse dos investidores.

VTARD é negociado a $0,00011 por token durante esta publicação. O ativo ostenta um enorme espaço de crescimento, pois visa liderar a narrativa do “superciclo da memecoin”.

Analistas acreditam que o “superciclo das moedas meme” verá tokens temáticos explodirem nos próximos 12 meses.

Constitution DAO (POVO)

PEOPLE está entre os ativos de meme que dominam as tendências em direção ao fim de 2024. O apoio inabalável da comunidade impulsionou o crescimento de 1.980% do projeto desde seu lançamento.

O Constitution DAO é negociado a US$ 0,07228 após os ursos o derrubarem da máxima semanal de US$ 0,08843.

No entanto, a atual queda pode ser uma oportunidade lucrativa para caçadores de baixa, já que a PEOPLE busca dobrar durante o período das eleições.

A análise técnica indica mais quedas antes de uma recuperação. PEOPLE pode atingir a barreira de suporte em $0,070.

No entanto, o renovado interesse nas próximas sessões verá o token ultrapassar a resistência de $0,08. Com um impulso sustentado, PEOPLE poderá chegar a $1 nos dias que antecedem as eleições nos EUA.

Com as eleições presidenciais dos EUA se aproximando, os entusiastas das criptomoedas buscam capitalizar o burburinho para obter ganhos significativos.

A dinâmica de mudança posiciona MAGA (TRUMP) e Constitution DAO (PEOPLE) para ações de preços significativas.

Enquanto isso, a Vantard (VTARD) busca revolucionar a indústria de negociação de memes, eliminando o medo e os grandes riscos associados às criptomoedas temáticas.

A Vantard busca atender investidores de TradiFi acostumados a fundos negociados em bolsa e fundos de índice, permitindo que indivíduos se beneficiem das criptomoedas de memes sem precisar conhecer detalhes dos ativos individuais.

O projeto de memes Vantard rastreará todos os principais memes de primeira linha, incluindo POPCAT e Dogwifhat.

Você pode encontrar mais detalhes sobre a Vantard aqui.