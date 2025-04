O Bitcoin caiu para US$ 83.000, registrando uma queda de 1,2% nas últimas 24 horas, em meio a uma liquidação mais ampla de criptomoedas desencadeada pelo anúncio de tarifas do presidente Donald Trump.

Após o anúncio, Ethereum, XRP e Solana caíram 4%, 3% e 4%, respectivamente, reduzindo a capitalização total do mercado de criptomoedas em quase 5%.

As moedas apresentaram alguma recuperação após atingirem esses mínimos.

No entanto, um projeto continuou a mostrar resiliência.

A pré-venda do Bitcoin Pepe manteve o impulso nas últimas semanas.

As tarifas recíprocas de Trump

O presidente Donald Trump confirmou a imposição de tarifas recíprocas abrangentes aos parceiros comerciais dos EUA, marcando uma escalada significativa em sua política comercial.

As novas tarifas visam igualar as barreiras comerciais enfrentadas pelos exportadores americanos, com taxas chegando a 54% sobre as importações chinesas, 20% sobre a União Europeia, 26% sobre a Índia e 24% sobre o Japão.

Os mercados reagiram bruscamente, com as ações americanas revertendo os ganhos anteriores.

Os futuros do Dow Jones despencaram 1.007 pontos, ou 2,3%, enquanto os futuros do S&P 500 e do Nasdaq-100 caíram 3,4% e 4,2%, respectivamente, refletindo as preocupações dos investidores com as consequências econômicas e possíveis retaliações de nações afetadas.

Ações multinacionais despencaram após o fechamento do pregão, com Nike e Apple caindo 7% cada.

Os varejistas dependentes de importações foram os mais afetados — a Five Below caiu 15%, a Dollar Tree perdeu 11% e a Gap recuou 8,5%.

As ações de tecnologia também registraram fortes quedas, com a Nvidia caindo 4,5% e a Tesla 6%.

O impulso contínuo do Bitcoin Pepe

O Bitcoin Pepe desafiou a queda no mercado cripto mais amplo, mantendo forte impulso desde seu lançamento em pré-venda em meados de fevereiro.

Bitcoin Pepe está chamando atenção com uma pré-venda explosiva, arrecadando mais de US$ 5,9 milhões em apenas algumas semanas.

Os primeiros investidores registraram ganhos constantes, com projeções sugerindo que os retornos acumulados podem ultrapassar 300% até o final da pré-venda de 30 fases.

A pré-venda do Bitcoin Pepe ganhou tração rapidamente, avançando pelas primeiras sete fases com forte interesse dos investidores.

Como a primeira solução de Camada 2 focada em memes no Bitcoin, o Bitcoin Pepe combina a segurança do Bitcoin com a escalabilidade semelhante à da Solana.

Uma listagem esperada em exchanges no segundo trimestre de 2025 pode impulsionar ainda mais seu preço, reforçando sua posição como um potencial divisor de águas no espaço cripto.

Detalhes da pré-venda do Bitcoin Pepe

Bitcoin Pepe está trazendo a cultura viral dos memes para a plataforma de criptomoedas mais confiável.

Ele está introduzindo o padrão de token PEP-20, permitindo que investidores lancem memecoins diretamente na rede Bitcoin.

Essa infraestrutura única atraiu forte interesse de investidores que buscam acumular tokens BPEP antes de sua estreia pública.

O Bitcoin Pepe segue um modelo de pré-venda de 30 etapas, com os preços aumentando aproximadamente 5% em cada fase.

Lançado a US$ 0,021, subiu para US$ 0,0295 na fase 8, com previsão de aumento para US$ 0,031 na próxima fase.

Ao final da pré-venda, o BPEP poderia atingir US$ 0,0864, oferecendo aos investidores iniciais ganhos potenciais superiores a 300%.

Com fundamentos sólidos, crescente tração e condições de mercado favoráveis, o Bitcoin Pepe está bem posicionado para se beneficiar da próxima alta das criptomoedas.