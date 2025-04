PepeX, anunciado como a resposta japonesa às práticas obscuras que assolam as plataformas de lançamento de memecoins como a Pump.fun, está causando sensação no mercado de criptomoedas.

Posicionado para restaurar a confiança em lançamentos justos, o PepeX está mirando na crescente frustração com a manipulação de mercado e as vantagens internas que têm prejudicado o setor, apesar de sua escala multibilionária.

Com lançamento previsto para o terceiro trimestre, a plataforma promete um conjunto de recursos projetados para nivelar o campo de jogo: transparência contra bundling, rastreamento de carteiras de desenvolvedores, proteção contra sniping e ferramentas de criação de tokens impulsionadas por IA.

Com esses mecanismos, PepeX está se esforçando para “tornar os lançamentos justos realmente justos” e transformar um dos segmentos mais voláteis do mercado cripto em algo mais transparente e acessível.

O impulso da pré-venda continua

Copy link to section

A pré-venda do PepeX está ganhando notável impulso ao entrar na quarta etapa de seu modelo de venda de 30 etapas e 90 dias.

Lançado a US$ 0,02, com um aumento de 5% no preço a cada fase, o evento está programado para terminar em 22 de junho a US$ 0,0823—um ganho de 311% em relação ao preço inicial.

O projeto já arrecadou mais de US$ 1,2 milhão em seus primeiros dias, oferecendo aos investidores iniciais acesso a 45% do fornecimento total de tokens, ou 2,25 bilhões de tokens PEPX.

A escalada estruturada de preços está atraindo a atenção de quem busca exposição antecipada ao que está sendo posicionado como uma launchpad de memecoins da nova geração.

Após a pré-venda, espera-se que o PepeX garanta listagens em grandes exchanges antes do lançamento de sua plataforma, que promete ferramentas com inteligência artificial destinadas a revolucionar o ecossistema de lançamento de tokens meme.

Por que o PepeX está chamando atenção

Copy link to section

PepeX está atraindo forte interesse de investidores ao se posicionar como a “primeira launchpad de memecoins movida a IA do mundo”.

O projeto aborda a crescente insatisfação com plataformas como a Pump.fun, focando na justiça, transparência e qualidade dos projetos.

Dentre os principais diferenciais estão um limite de 5% na posse de tokens por criadores de projetos e um custo inicial de US$ 500 para lançar um token—medidas projetadas para desencorajar projetos de baixa qualidade ou mal-intencionados e atrair desenvolvedores mais comprometidos.

Seu recurso mais atraente, o Moonshot Engine com inteligência artificial, permite aos usuários criar tokens com relativa facilidade.

Os bots de IA então promovem esses tokens em canais sociais, aumentando a visibilidade e o engajamento.

Com o setor de memecoins ainda atraindo bilhões em volume, PepeX entra no mercado em um momento em que cresce a demanda por plataformas mais confiáveis e equitativas.

Sua combinação de inovação técnica e controles mais rigorosos é o que está alimentando o entusiasmo do mercado.

É o momento certo para investir em PepeX?

Copy link to section

A pré-venda do PepeX está ganhando impulso, com mais de US$ 1,2 milhão já arrecadados enquanto o token nativo PEPX avança para a fase 4.

O token agora está precificado em US$ 0,0232, oferecendo aos compradores um potencial retorno de mais de 273% até o final da venda de 30 estágios.

Na fase 1, o potencial de valorização era de até 332%, enquanto entrar na fase 5 reduziria esse percentual para cerca de 255%.

A redução dos retornos à medida que a pré-venda avança está impulsionando o interesse inicial, especialmente entre aqueles que buscam vantagens por entrar primeiro no mercado.

Ao abordar diretamente questões como justiça e segurança — áreas em que plataformas como a Pump.fun receberam críticas — PepeX está se posicionando como uma alternativa séria no mercado de plataformas de lançamento de memecoins.