A Pi Network, outrora aclamada como uma criptomoeda revolucionária acessível a usuários comuns, entrou em um declínio acentuado.

O preço do token Pi despencou mais de 80% desde seu pico em fevereiro, abalando a confiança de sua vasta comunidade de “pioneiros”.

Notavelmente, a Pi Network enfrenta críticas crescentes à medida que a insatisfação se intensifica diante de promessas não cumpridas e falta de transparência.

Enquanto isso, um novo concorrente, Bitcoin Pepe (BPEP), lançou sua pré-venda, apresentando uma perspectiva de investimento atraente para aqueles que buscam alternativas em meio ao desmoronamento da Pi Network.

A queda da Pi Network

A queda da Pi Network decorre de uma combinação de erros internos e pressões de mercado.

O projeto, que tinha como objetivo democratizar a mineração de criptomoedas por meio de um aplicativo móvel, tem sido atormentado por adiamentos indefinidos do lançamento da mainnet aberta.

Isso alimentou o ceticismo entre os usuários que esperavam um ecossistema funcional até agora.

Em 3 de abril, a Pi Network Turquia, uma facção comunitária proeminente, criticou abertamente a governança hierárquica da equipe, argumentando que isso trai a visão descentralizada que haviam abraçado.

Reclamações sobre informações financeiras nebulosas e um ecossistema de DApps pouco atraente só aprofundaram o abismo.

O desempenho de mercado do token reflete essa agitação. Negociado em torno de US$ 0,50, o Pi caiu para mínimas históricas, com uma queda de 14% em um único dia sinalizando uma perda de confiança dos investidores.

Grande parte dessa queda de preço pode ser atribuída ao desbloqueio de tokens, que inunda o mercado com nova oferta.

Este mês, aproximadamente 120 milhões de tokens PI — avaliados em US$ 62 milhões — devem entrar em circulação, com outros 1,54 bilhão previstos para serem lançados no próximo ano. Essa diluição derrubou o preço, deixando pouca margem para recuperação a curto prazo.

Apesar de alguns vislumbres de esperança, a perspectiva continua sombria.

Os gráficos técnicos revelam um padrão de cunha descendente e divergência altista em indicadores como o MACD, sugerindo uma possível recuperação.

Gráfico de preço – Pi Network por TradingView

Observadores como Bearded Hippy no X apontam que até a Binance, conhecida por listar tokens especulativos, evitou o Pi, citando problemas de transparência.

Com a comunidade ameaçando cancelamentos em massa de seguidores e avaliações negativas no aplicativo, os problemas da Pi Network sugerem que ela pode estar aproveitando o hype da Web3 sem entregar valor tangível.

Bitcoin Pepe oferece uma oportunidade de investimento alternativa

Com a queda do preço da Pi Network, o Bitcoin Pepe (BPEP), uma solução de Camada 2 para Bitcoin, oferece uma oportunidade de investimento para investidores em criptomoedas que buscam combinar escalabilidade com o charme lúdico das memecoins.

Ao oferecer transações instantâneas e taxas insignificantes — semelhantes à eficiência da Solana — o Bitcoin Pepe introduz o padrão PEP-20, permitindo a criação de memecoins na blockchain do Bitcoin.

Atualmente na fase 8 de sua pré-venda de 30 fases, arrecadou US$ 6.030.130, com tokens precificados a US$ 0,0295 e com previsão de aumento para US$ 0,031 na próxima fase.

A tokenomics do projeto reforça seu apelo.

Com uma oferta total de 2,1 bilhões de tokens BPEP, metade é destinada à pré-venda, garantindo a propriedade da comunidade, enquanto o restante apoia recompensas de staking, liquidez, desenvolvimento, marketing e reservas.

Essa alocação cuidadosa sustenta um roteiro que promete uma exchange descentralizada nativa, um mercado de NFTs e incentivos de staking — recursos preparados para impulsionar a adoção e o valor ao longo do tempo.

Enquanto o Pi vacila sob o peso da confiança quebrada, a pré-venda do Bitcoin Pepe acena como uma oportunidade de mudar para um projeto com uma base sólida e uma visão de crescimento no cenário cripto em evolução.

Para os investidores que se sentiram traídos pela instabilidade da Pi, a clareza e a ambição do BPEP oferecem uma mudança revigorante.

Com uma equipe experiente de especialistas em web3, incluindo Nate Sherrod e Collin Ford, cuja experiência confere credibilidade, liderando o projeto, o Bitcoin Pepe enfatiza o envolvimento da comunidade e a comunicação transparente, contrastando fortemente com as dificuldades da Pi Network.

Se você estiver interessado na pré-venda do Bitcoin Pepe, pode visitar a página oficial da pré-venda aqui.