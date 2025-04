O Bitcoin continua a despencar em meio a uma guerra comercial impulsionada por tarifas e temores de uma recessão iminente.

O ativo digital está atualmente sendo negociado por cerca de US$ 77.000, em comparação com seu pico de US$ 109.000 no final de janeiro.

Ainda assim, Eric Trump permanece tão otimista quanto sempre sobre o futuro do rei das criptomoedas. Em uma entrevista recente à CNBC, o segundo filho do presidente dos EUA chamou as criptomoedas de “o futuro do sistema financeiro moderno”.

Trump vê um grande futuro para as criptomoedas, pois elas são “mais rápidas, mais pragmáticas e muito mais transparentes”.

Se tudo isso continuar a impulsionar o interesse no Bitcoin e ele retomar sua trajetória ascendente nos próximos meses, o restante do mercado de criptomoedas, incluindo até mesmo moedas meme como o Bitcoin Pepe, poderá seguir o mesmo caminho.

Eric Trump anuncia uma nova empresa de mineração de BTC

A visão otimista de Eric Trump sobre o Bitcoin é evidenciada em uma parceria que ele anunciou recentemente com a Hut 8, sediada em Miami, para criar uma nova empresa de mineração de BTC chamada American Bitcoin.

Trump também está comprometido em usar a World Liberty Financial para lançar uma nova stablecoin lastreada em dólares americanos.

Os investidores devem observar que um voto de confiança de personalidades renomadas como Eric Trump tende a adicionar uma camada de legitimidade a todo o mercado de criptomoedas e normalmente atrai mais dinheiro para ele.

No entanto, nem todo esse capital vai para o Bitcoin. Na verdade, pequenos investidores costumam optar por moedas meme, já que conseguem construir uma posição significativa nelas com apenas US$ 10.

Além disso, as memecoins têm um histórico de oferecer retornos iniciais explosivos também.

É isso que torna investir em criptomoedas como Bitcoin Pepe uma proposta de investimento empolgante para 2025. Clique aqui se você quiser saber mais sobre essa criptomoeda meme promissora.

O Bitcoin Pepe já está atraindo capital

Vale destacar que a narrativa mencionada acima já gerou um enorme interesse pelo Bitcoin Pepe neste ano.

A pré-venda da memecoin arrecadou mais de US$ 6,1 milhões nas últimas semanas.

O Bitcoin Pepe visa criar uma solução de Camada 2 na blockchain do Bitcoin, introduzindo o padrão de token PEP-20.

Isso permite transações mais rápidas, taxas reduzidas e o desenvolvimento de dApps, tudo isso aproveitando a segurança do Bitcoin.

Portanto, os desenvolvedores por trás do Bitcoin Pepe também estão totalmente comprometidos com a utilidade, o que o diferencia de uma moeda meme comum de “pump and dump”, criada apenas por diversão.

E os investidores terão acesso mais fácil ao Bitcoin Pepe assim que ele for listado em uma exchange de criptomoedas, o que pode atrair mais capital e, eventualmente, impulsionar o preço da memecoin ao longo do restante de 2025.

Se você estiver interessado em aprender como construir uma posição inicial em Bitcoin Pepe para se beneficiar de sua futura alta potencial, você pode visitar o site do projeto neste link.