O Ethereum (ETH), a segunda maior criptomoeda por capitalização de mercado, continua a enfrentar tempos turbulentos, com seu preço caindo em meio à incerteza mais ampla do mercado.

Atualmente, o ETH está sendo negociado a aproximadamente US$ 1.796, uma queda de 18% nos últimos 30 dias e significativamente abaixo de sua máxima histórica de mais de US$ 4.800 atingida em novembro de 2021.

Essa perspectiva, segundo analistas, prevê mais dificuldades para o Ethereum.

Mas as dificuldades do Ethereum poderiam sinalizar uma oportunidade de compra para investidores de olho em projetos emergentes como o Bitcoin Pepe?

Aqui está uma previsão de preço do Bitcoin Pepe enquanto um analista compartilha a perspectiva potencial para o ETH.

Dificuldades do ETH se intensificam com queda de preço para perto de US$ 1.700

Os retornos negativos do Ethereum em 2025 aprofundam a deterioração que o fez cair quase 50% no último ano.

Embora isso reflita uma turbulência mais ampla no mercado de criptomoedas, o desempenho inferior do ETH em relação ao Bitcoin tem sido gritante.

Isso significa que a principal altcoin abaixo de US$ 1.800 permanece sob forte pressão de baixa.

Fatores macroeconômicos, incluindo preocupações com a inflação e mudanças no sentimento dos investidores, podem levar o ETH a um suporte abaixo de US$ 1.500.

O analista de criptomoedas Ali Martinez observou recentemente a falha do ETH em romper níveis de resistência importantes, sugerindo uma possível queda para US$ 1.100. As baleias do Ethereum também diminuíram em 10% no último mês.

No entanto, para os entusiastas de criptomoedas que buscam novas oportunidades, a desvantagem pode ser a acumulação de mais moedas.

Em particular, altcoins e memecoins costumam prosperar quando os principais ativos se consolidam, um cenário que faz com que projetos como o Bitcoin Pepe chamem a atenção.

O que é Bitcoin Pepe?

Bitcoin Pepe (BPEP) é uma nova moeda meme que está ganhando força na pré-venda. Detalhes na página oficial mostram que essa fase de desenvolvimento explodiu, com mais de US$ 6 milhões arrecadados até agora.

Curiosamente, o Bitcoin Pepe se apresenta como uma combinação da segurança do Bitcoin com a velocidade da Solana. Seu objetivo é criar uma solução de camada 2 focada em memes na blockchain do Bitcoin.

O padrão de token PEP-20 suporta mais do que moedas meme — a equipe visa aplicativos descentralizados (dApps) na rede blockchain original.

Previsão do preço do Bitcoin Pepe

Apesar das dificuldades enfrentadas pelo ETH e pela maior parte do mercado de criptomoedas, há muita expectativa em relação ao que o próximo ciclo de alta significaria.

Analistas apontam a resiliência do Bitcoin como um indicador importante.

Atualmente na fase 8 de 30, o Bitcoin Pepe está cotado a US$ 0,0295.

O preço aumentará ao longo da pré-venda, oferecendo uma chance de valorização significativa antes da fase final ainda neste trimestre.

Dadas as previsões de valorização de 2x para ETH e BTC, analistas sugerem um possível salto de 20x após o lançamento para projetos virais como o BPEP.

Se o Bitcoin Pepe repetir os ganhos explosivos do Pepe (PEPE) no lançamento, ou da Solana quando subiu de menos de US$ 10, então previsões de US$ 1 em 2025 para o BPEP e US$ 5 no próximo ciclo podem ser modestas.

No entanto, assim como outros projetos de memes, o Bitcoin Pepe dependerá da atenção do público e das condições gerais do mercado de criptomoedas.

O que acontecerá a seguir no mercado será crucial.

Saiba mais sobre o projeto aqui.