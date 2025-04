A capitalização total do mercado de criptomoedas despencou para US$ 2,4 trilhões, uma queda de quase 40% em relação ao pico de US$ 3,9 trilhões em dezembro de 2024.

Essa forte contração sublinha a crescente ansiedade dos investidores, desencadeada pelas crescentes tensões geopolíticas e pela incerteza econômica.

A liquidação reflete uma queda paralela nos mercados de ações globais após o anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, em 2 de abril, de novas tarifas abrangentes.

Batizada de “Dia da Libertação”, a medida de Trump impõe tarifas de até 54% sobre importações de importantes parceiros comerciais, incluindo China, UE, Índia e Japão.

Com a implementação iminente, a perspectiva de uma guerra comercial prolongada levou os investidores a adotarem uma postura de aversão ao risco, provocando uma fuga generalizada de capitais tanto de ações quanto de criptoativos.

No entanto, mesmo em meio a essa correção generalizada, alguns investidores estão identificando possíveis pontos de entrada.

Uma dessas oportunidades está no CartelFi, um projeto DeFi em estágio inicial que pretende revolucionar o investimento em memecoins ao converter ativos especulativos em instrumentos geradores de rendimento.

Para aqueles que buscam um potencial de crescimento a longo prazo em meio ao caos, CartelFi está surgindo como uma aposta contrária que vale a pena observar.

O que é CartelFi?

Copy link to section

CartelFi está se posicionando como uma força disruptiva na interseção de memes e finanças descentralizadas, oferecendo uma solução para uma contradição de longa data no mundo cripto: a escolha entre moedas meme de alto risco e alto retorno e a estabilidade dos protocolos DeFi geradores de rendimento.

Por meio de pools de liquidez especializados e personalizados para memes, o CartelFi transforma ativos especulativos normalmente ociosos em capital produtivo.

Este modelo permite que os investidores mantenham exposição ao enorme potencial de alta das memecoins, ao mesmo tempo em que obtêm rendimentos tradicionalmente associados a investimentos DeFi mais sérios.

O mecanismo automático de recompra e queima do protocolo, financiado com até 100% das taxas coletadas, adiciona uma pressão deflacionária projetada para sustentar o valor do token ao longo do tempo.

O cartel entrega “APYs de nível colombiano”, transformando memecoins em ativos de capital produtivos.

Com bilhões de dólares em tokens de memes inativos em carteiras, o CartelFi vê uma oportunidade de desbloquear esse capital ocioso.

Sua tese: memes podem ser mais do que apostas para “ir à lua” — podem ser ativos geradores de fluxo de caixa também.

CartelFi vai decifrar o código?

Copy link to section

Farming de rendimento para memecoins sempre foi um conceito desejado, mas nunca executado com sucesso.

CartelFi pode ser a primeira plataforma a decifrar esse código.

No cenário atual de DeFi, obter rendimento geralmente significa vender ativos voláteis como PEPE ou DOGE e realocar para ativos mais “responsáveis” — stablecoins, ETH ou tokens de primeira linha — em pools de liquidez que oferecem retornos modestos, muitas vezes não superiores a 5–10% de APY.

O problema? Os detentores de memes muitas vezes são forçados a vender em momentos inoportunos, consolidando perdas ou saindo antes de uma possível alta.

Isso deixa uma ineficiência enorme no mercado: dezenas de bilhões de dólares em criptomoedas meme ociosas, acumulando poeira em carteiras enquanto os detentores esperam pelo próximo ciclo de hype.

Por meio de pools de liquidez personalizados projetados para ativos meme, o CartelFi oferece APYs de alto rendimento — até 300% em tokens como PEPE.

Há opções também para usuários conservadores de DeFi, incluindo pools “normais” com rendimentos de dois dígitos em stablecoins como USDC/USDT.

Mas o verdadeiro atrativo reside no design centrado em memes do CartelFi: rendimento sem comprometer o potencial de crescimento exponencial.

Detalhes da pré-venda do CartelFi

Copy link to section

CartelFi inicia sua pré-venda ainda hoje, oferecendo aos investidores iniciais a chance de capitalizar em um modelo de venda estruturado em 30 etapas.

Cada etapa terá um aumento de 5% no preço do token, criando um forte incentivo para a participação antecipada.

De acordo com o projeto, os compradores que entrarem na primeira fase poderão obter um ganho superior a 300% até o momento da listagem pública do token.

Com o CartelFi visando transformar memecoins em ativos geradores de rendimento, a pré-venda apresenta uma oportunidade de alto retorno para aqueles que desejam entrar na fase inicial do que a equipe descreve como o “primeiro projeto DeFi a transformar memes em máquinas de imprimir dinheiro”.

Acesse o site do CartelFi para comprar CARTFI e saber mais.