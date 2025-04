As principais criptomoedas e as altcoins têm apresentado tendência de queda nos últimos meses em meio à agressiva política comercial de Trump. Com um nível de medo de 24, os compradores permanecem hesitantes em fazer grandes apostas em seus tokens preferidos.

Ainda assim, novos projetos como o Bitcoin Pepe mantiveram um impulso ascendente. Além do caos macroeconômico, os entusiastas de memes estão convencidos de sua infraestrutura única e robusto potencial de crescimento. Ao integrar a cultura meme à rede Bitcoin, os detentores obtêm o melhor dos dois mundos.

Preço do Ethereum permanece sob pressão enquanto os compradores permanecem à margem

O preço do Ethereum permanece em tendência de baixa, pois as incertezas macroeconômicas mantêm os compradores na expectativa. De acordo com a SoSoValue, os 9 principais ETFs de Ethereum à vista não registraram entradas líquidas diárias na segunda-feira. A criptomoeda atingiu uma mínima de dois anos antes de recuperar parte dessas perdas, sendo negociada a US$ 1.573 no momento da redação.

A curto prazo, a faixa entre US$ 1415 e US$ 1750 será importante de observar, pois é provável uma recuperação corretiva. No entanto, enquanto a altcoin permanecer abaixo da EMA de 20 dias, os ursos continuarão no controle.

Gráfico de preço do Ethereum por TradingView

A infraestrutura do Bitcoin Pepe garante ganhos substanciais durante e após a pré-venda

O Bitcoin Pepe capturou a atenção dos entusiastas de criptomoedas, oferecendo uma chance real de se tornar milionário no setor, tanto durante quanto após a pré-venda. Ao combinar a cultura meme — extremamente popular — com a segurança da rede Bitcoin, os fãs de memes finalmente têm acesso ao que sempre sentiram falta. O token reúne a segurança e confiabilidade incomparáveis do Bitcoin, a velocidade de transações da Solana e taxas mais baixas.

Em cerca de 8 semanas, os primeiros investidores do Bitcoin Pepe já garantiram ganhos acumulados de 33,8%, com 7 etapas já esgotadas. Ao final das 30 etapas, os detentores de longo prazo terão acumulado até 311,4% em ganhos.

Além disso, sua infraestrutura única e viralidade o posicionam para um crescimento de até 100x quando for lançado ao público no segundo trimestre. Isso significa que os primeiros investidores que compraram o token BPEP ao preço inicial de US$0,021 verão seu investimento relativamente baixo se transformar em milhões em um curto espaço de tempo. Corra e compre Bitcoin Pepe aqui.

Padrão de triângulo simétrico aponta para negociação lateral no preço da Cardano

Gráfico de preço da Cardano por TradingView

O preço da Cardano recuperou parte das perdas da sessão anterior, quando caiu para seu nível mais baixo desde novembro de 2024. Apesar da recuperação corretiva, permanece dentro de um triângulo simétrico; indicando uma disputa entre ursos e touros.

Além disso, a altcoin ainda está sendo negociada abaixo das EMAs de 20 e 50 dias, sinalizando que ainda não está fora de perigo. Com o caos macroeconômico persistindo, o preço da Cardano provavelmente enfrentará resistência em torno de US$ 0,6542 no curto prazo. Na parte inferior, a mínima de quatro meses em US$ 0,5136 provavelmente oferecerá suporte estável. Uma queda adicional faria com que os ursos mirassem a zona inferior de US$ 0,4587.

