As ações da Tesla caíram acentuadamente no início do pregão de quinta-feira, recuando mais de 6% para cerca de US$ 254, após uma alta histórica na sessão anterior.

A queda ocorreu enquanto os mercados mais amplos também abriram em baixa, com o S&P 500 caindo 2,2% e o Dow Jones Industrial Average recuando 1,9%.

A sessão de quarta-feira marcou o segundo melhor dia da história da Tesla, com as ações subindo 22,7%.

Essa alta só foi superada por um aumento de 24,4% em 9 de maio de 2013, quando a empresa registrou seu primeiro lucro trimestral.

O ganho massivo de quarta-feira foi impulsionado pela decisão do presidente Donald Trump de suspender a imposição de tarifas recíprocas completas sobre países que não retaliaram.

A forte recuperação ocorreu após um período difícil para a Tesla, que havia perdido mais de 20% desde 2 de abril, quando o presidente Trump anunciou tarifas abrangentes sobre importações.

A recuperação pareceu refletir uma mudança de sentimento, com alguns investidores considerando a liquidação excessiva.

No entanto, as preocupações com o impacto das tarifas no crescimento econômico e nos lucros corporativos continuaram a pesar sobre os mercados.

As montadoras, incluindo a Tesla, continuam sob pressão devido ao potencial de aumento de custos e queda na demanda.

Por que os analistas estão reduzindo o preço-alvo da Tesla?

O sentimento de Wall Street em relação à Tesla está se tornando cada vez mais cauteloso à medida que as tensões comerciais remodelam o cenário automotivo global.

Analistas do UBS, Goldman Sachs e Mizuho reduziram suas metas de preço para a fabricante de veículos elétricos, citando riscos crescentes de tarifas, demanda em queda e possíveis rebaixamentos de lucros.

O UBS reduziu sua meta de preço de US$ 225 para US$ 190, implicando uma queda de quase 30% em relação ao fechamento de quarta-feira, e manteve a recomendação de venda.

O analista Joseph Spak observou que as expectativas de lucro da Tesla permanecem muito elevadas e podem sofrer novas revisões para baixo após os resultados do primeiro trimestre de 2025.

Ele também sinalizou uma possível pressão relacionada a tarifas sobre a divisão de energia da Tesla devido à exposição à China.

O Goldman Sachs reduziu sua meta de US$ 275 para US$ 260, uma queda modesta de 4% em relação aos níveis atuais, e reiterou sua posição neutra.

O analista Mark Delaney destacou fatores compensatórios; embora persistam preocupações com a fraca demanda por automóveis, custos mais altos devido a tarifas e riscos para a política de veículos elétricos dos EUA, ele apontou as iniciativas de longo prazo da Tesla relacionadas à IA como uma possível proteção.

A Mizuho continua sendo a mais otimista entre as três. Embora tenha reduzido sua meta de US$ 430 para US$ 375, a empresa ainda vê um potencial de alta de cerca de 38% e reafirmou a classificação de Desempenho Superior.

O analista Vijay Rakesh reconheceu as pressões competitivas na Europa e na China, mas acredita que a Tesla manterá sua liderança no mercado de veículos elétricos dos EUA.

Na quarta-feira, a Benchmark adicionou a Tesla à sua lista de “Melhores Ideias”, mantendo a classificação de “compra” para a ação.

A empresa também revisou sua meta de preço para baixo, de US$ 475 para US$ 350, para levar em conta a mudança no sentimento do mercado após os recentes anúncios de tarifas.

O lançamento da Tesla na Arábia Saudita

A Tesla, Inc. está entrando no mercado saudita, marcando uma investida estratégica em uma das regiões mais dependentes de petróleo do mundo.

A medida ocorre apesar dos desafios de infraestrutura, como a falta de estações de carregamento em toda a vasta rede de rodovias do reino, que permanece dominada por veículos com motor de combustão interna.

A empresa lançará oficialmente suas operações em um evento em Riad no dia 10 de abril, seguido pela abertura de lojas temporárias em Riad, Jeddah e Dammam a partir do dia 11 de abril.

A Tesla aposta que seu sucesso nos vizinhos Emirados Árabes Unidos e o interesse crescente em veículos elétricos na região do Golfo podem se traduzir em uma posição de destaque na Arábia Saudita.

O momento da entrada da Tesla coincide com uma possível visita do presidente dos EUA, Donald Trump, à Arábia Saudita, aos Emirados Árabes Unidos e ao Catar ainda este mês — uma viagem que, embora não confirmada oficialmente, ocorreria em meio a um maior envolvimento dos EUA na região.