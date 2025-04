O AVAX conseguirá romper a barreira dos US$ 20 após o pedido de listagem do ETF VanEck Avalanche na Nasdaq?

Avalanche (AVAX) disparou para uma alta intradiária de US$ 18,75 após a notícia do pedido da Nasdaq para listar o ETF VanEck Avalanche, mas recuou para US$ 17,73 no momento da publicação.

Embora a alta de preços tenha gerado entusiasmo entre os entusiastas de criptomoedas, a correção levantou dúvidas sobre se a AVAX conseguirá ultrapassar a marca de US$ 20.

O pedido de listagem do ETF VanEck Avalanche na Nasdaq

Submetido em 10 de abril de 2025, o pedido de listagem do ETF VanEck Avalanche Trust na Nasdaq, que ocorre poucos dias após um pedido semelhante para listar um ETF Avalanche à vista gerido pela Grayscale, pode sinalizar uma nova era de adoção institucional para o AVAX.

Se aprovado, este ETF permitiria aos investidores obter exposição ao AVAX sem possuir o token diretamente, potencialmente atraindo significativo interesse institucional.

Este veículo de investimento regulamentado poderia impulsionar a liquidez do AVAX, que ostenta uma capitalização de mercado de US$ 7,35 bilhões, proporcionando-lhe aumentos de preço semelhantes aos observados com os ETFs de Bitcoin e Ethereum.

No entanto, a aprovação regulatória está longe de ser certa, moderando as expectativas de uma alta imediata no preço da Avalanche.

Análise técnica e perspectivas de preço do Avalanche

Analisando a análise técnica, o AVAX enfrenta forte resistência entre US$ 17,78 e US$ 19,62, onde muitos detentores estão com prejuízo.

Sinais de baixa, como um Chaikin Money Flow (CMF) negativo e uma Divergência de Convergência de Médias Móveis (MACD), sugerem que a fraca pressão de compra persiste.

No entanto, a recente recuperação de US$ 14,66 para US$ 18,75 mostra alguma resiliência na ação do preço do token.

Se o AVX se mantiver acima da zona de suporte de US$ 15 a US$ 17, poderá estar pronto para uma recuperação de longo prazo, à medida que o mercado cripto mais amplo reage à pausa nas tarifas de Trump.

A superação do nível de US$ 18,75, em particular, poderia impulsionar o preço do Avalanche para US$ 20, embora uma falha possa levá-lo de volta para abaixo de US$ 15.

Sentimento do mercado AVAX

O sentimento em torno do AVAX mistura esperança com hesitação, como visto nas reações mistas nas plataformas de mídia social.

Alguns veem a notícia do ETF da Avalanche como um divisor de águas, enquanto outros duvidam de seu impacto a curto prazo em meio a um mercado de criptomoedas instável.

Embora a recente pausa tarifária do presidente Trump tenha aliviado parte da pressão de baixa, a volatilidade persiste, e fatores macroeconômicos como taxas de juros e tensões globais podem influenciar o apetite dos investidores por ativos de risco como o AVAX.

Em última análise, o destino do ETF influenciará fortemente seu próximo movimento, mas as condições externas também terão peso.

Por enquanto, manter-se acima de US$ 15–US$ 17 será fundamental para qualquer impulso sustentado para cima, com uma possível aprovação de ETF prestes a desbloquear fundos institucionais que poderiam impulsionar o preço do AVAX para as alturas.

Com o pró-criptomoedas Paul Atkins agora à frente da SEC, as chances do ETF da Avalanche receber aprovação da SEC são maiores, e analistas projetam que esse otimismo pode levar a um aumento da atividade da criptomoeda, à medida que os investidores se posicionam para uma possível aprovação e subsequente alta de preços.