O Bitcoin atingiu mais de US$82.000 na manhã de quinta-feira, liderando uma recuperação generalizada no mercado cripto após o presidente Donald Trump voltar atrás em relação às tarifas globais abrangentes — uma medida que desencadeou uma onda de alívio tanto nas ações quanto nos ativos digitais.

XRP e Ether (ETH) lideraram os ganhos entre os principais tokens, cada um disparando 12%, enquanto ADA da Cardano, BNB da BNB Chain, SOL da Solana e Dogecoin (DOGE) subiram até 10%.

A recuperação ocorre após um início de semana difícil, durante o qual o Bitcoin caiu brevemente para quase US$ 75.000.

A recuperação do Bitcoin também está ajudando a impulsionar o interesse em projetos emergentes como o Bitcoin Pepe.

À medida que os investidores buscam oportunidades na recuperação contínua do mercado, projetos conectados ao ecossistema do Bitcoin, particularmente aqueles que apresentam propostas de valor diferenciadas, podem ver um aumento do interesse.

A pausa nas tarifas de Trump impulsiona a alta do Bitcoin

As criptomoedas dispararam na quarta-feira após um anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, revertendo parte dos encargos tarifários, com exceção da China.

Em uma publicação no Truth Social, Trump revelou um adiamento de 90 dias das tarifas para a maioria dos países e reduziu temporariamente as tarifas recíprocas para 10%, enquanto aumentou as tarifas sobre as importações chinesas para 125% com efeito imediato.

O Bitcoin, que havia sido negociado em torno de US$ 77.000 durante grande parte da sessão de negociação nos EUA, saltou para mais de US$ 81.000 — marcando um ganho de 5,5% nas últimas 24 horas.

As principais altcoins registraram altas ainda mais expressivas. XRP, SOL da Solana, AVAX da Avalanche, LINK da Chainlink, HBAR da Hedera e SUI registraram ganhos percentuais de dois dígitos.

O Ethereum subiu 8%, atingindo US$ 1.600 no mesmo período.

Os mercados de ações dos EUA também reagiram positivamente. O Nasdaq subiu 12%, enquanto o S&P 500, liderado pelas ações de tecnologia, ganhou mais de 9% no dia.

Por que uma alta do Bitcoin ajuda o Bitcoin Pepe?

As variações de preço do Bitcoin frequentemente ditam o tom para o mercado mais amplo de criptomoedas, com altcoins e memecoins geralmente seguindo sua liderança.

As memecoins, conhecidas por seus baixos custos de entrada e ampla acessibilidade, tendem a atrair maior interesse do varejo durante as altas do Bitcoin.

O Bitcoin Pepe, posicionado como o único ICO de meme do Bitcoin, pode se beneficiar dessa dinâmica dada sua associação com a principal criptomoeda.

Como a primeira solução de Layer 2 focada em memes construída sobre o Bitcoin, ela combina a segurança robusta do Bitcoin com recursos de escalabilidade semelhantes aos da Solana.

A pré-venda do Bitcoin Pepe ganhou rapidamente força, progredindo pelas suas sete primeiras etapas com forte interesse dos investidores.

Pré-venda do Bitcoin Pepe

O Bitcoin Pepe está injetando a cultura dos memes no ecossistema Bitcoin.

Está introduzindo o padrão de token PEP-20, permitindo que investidores lancem memecoins diretamente na rede Bitcoin.

O token nativo BPEP do projeto está atraindo forte atenção dos investidores, com mais de US$ 6,3 milhões arrecadados em poucas semanas após o lançamento da pré-venda.

Estruturada em 30 etapas, a pré-venda apresenta aumentos de preço incrementais de aproximadamente 5% por etapa.

Começando em US$ 0,021, o BPEP subiu para US$ 0,0295 na etapa 8, com a próxima etapa prevista para levá-lo a US$ 0,031.

Os primeiros investidores já estão com um ganho superior a 30%.

Espera-se que o token atinja US$ 0,0864 até o final da pré-venda, implicando ganhos potenciais de mais de 300% para os participantes iniciais.

Com fundamentos sólidos, crescente interesse de investidores e condições de mercado favoráveis, o Bitcoin Pepe parece bem posicionado para aproveitar a próxima fase de valorização do mercado cripto.