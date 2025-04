A pré-venda do Bitcoin Pepe está ganhando impulso à medida que o mercado de criptomoedas se recupera após a decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de suspender as tarifas.

Investidores estão correndo para participar, atraídos pelas características inovadoras do projeto e pela promessa de retornos substanciais.

Com o mercado mostrando sinais de recuperação após semanas de incerteza, muitos veem o Bitcoin Pepe como uma oportunidade de investimento oportuna em um cenário cripto revitalizado.

Mercado de criptomoedas se recupera após pausa nas tarifas de Trump

Copy link to section

O anúncio de Trump sobre a suspensão de tarifas por 90 dias desencadeou uma forte alta nos mercados financeiros.

As criptomoedas se destacaram como as melhores performances nessa onda de alívio.

O Bitcoin (BTC) disparou acima de US$ 83 mil após a notícia, enquanto Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE) e Solana (SOL) registraram ganhos superiores a 12% no mesmo período.

As ameaças iniciais de tarifas já haviam derrubado os mercados de criptomoedas e de ações, criando uma inquietação generalizada.

Agora, a pausa aliviou essa pressão, desencadeando uma onda de otimismo entre os investidores.

Zach Pandl, chefe de pesquisa da Grayscale Investments, argumenta que esse ambiente favorece as criptomoedas como proteção contra a fraqueza do dólar e a inflação crescente.

Além de impulsionar criptomoedas estabelecidas, essa alta do mercado preparou o terreno para um interesse crescente em projetos emergentes como o Bitcoin Pepe (BPEP).

Bitcoin Pepe surfa na onda do otimismo cripto

Copy link to section

Bitcoin Pepe (BPEP) combina o apelo viral da cultura de memes com tecnologia blockchain de ponta.

O projeto introduz uma solução “Meme Layer-2” para Bitcoin, permitindo transações instantâneas e taxas quase nulas. Seu padrão de token PEP-20 permite que os usuários criem memecoins na rede notoriamente segura do Bitcoin.

Atualmente, está em fase de pré-venda, na oitava etapa de um total de 28 fases.

Até agora, o preço do token BPEP aumentou 40,5% e deve continuar a subir até o preço final da pré-venda de US$ 0,0784. Na próxima fase de pré-venda, por exemplo, espera-se que o preço do token aumente mais 5,1%, chegando a US$ 0,031.

O roteiro, que abrange seis fases, culmina em uma exchange descentralizada (DEX) personalizada para negociação de memes em Bitcoin.

Com mais de US$ 6,51 milhões arrecadados, a pré-venda está se esgotando rapidamente, aumentando a urgência entre os compradores.

Notavelmente, a fusão da confiabilidade do Bitcoin com a eficiência semelhante à da Solana faz com que o Bitcoin Pepe se destaque.

À medida que o mercado de criptomoedas se recupera, o Bitcoin Pepe oferece uma nova via para diversificação de portfólio. Sua combinação de inovação e timing o posiciona como um investimento potencialmente lucrativo no mercado atual em recuperação.

Investidores veem a tecnologia de camada 2 do Bitcoin Pepe e seu apelo impulsionado por memes como uma oportunidade única.

Com o mercado de criptomoedas em alta e o Bitcoin e a Solana recuperando seu impulso de alta, aqueles que buscam a melhor criptomoeda para investir no momento podem experimentar a pré-venda do Bitcoin Pepe (BPEP).