Bitcoin Cash, Solana e Bitcoin Pepe estão causando impacto no mercado de criptomoedas, cada um trilhando seu próprio caminho com pontos fortes distintos.

Aqui está o desempenho de preço dessas principais altcoins e por que a pré-venda do Bitcoin Pepe está chamando a atenção.

Bitcoin Cash: touros aproveitam alta de 15%

O Bitcoin Cash (BCH) está em alta, subindo 15% na última semana e atingindo máximas de US$ 352, de acordo com dados da CoinGecko.

Sua capitalização de mercado está em US$ 6,7 bilhões, colocando o BCH entre os principais ganhadores.

Nas últimas 24 horas, o BCH subiu 10%, superando muitos concorrentes, com o volume de negociação saltando 15%, chegando a US$ 239 milhões. Em meio à valorização geral, os touros miram os US$ 400, um nível que parece ao alcance diante do atual impulso.

O atrativo do BCH está em suas origens como um fork do Bitcoin com foco em transações mais rápidas e baratas. A disparada do Bitcoin acima de US$ 84 mil gerou um entusiasmo visível na comunidade do Bitcoin Cash. Essa perspectiva otimista se alinha com o potencial do BTC de testar os US$ 100 mil no curto prazo.

Se essa tração continuar, o BCH pode testar a marca de US$ 400 e potencialmente avançar até uma nova zona de resistência.

Solana: o que esperar com o SOL acima de US$ 130?

Solana (SOL) está mostrando força, recuperando os US$ 130 e sendo negociado a US$ 132,37 no último dado do CoinGecko.

Está em alta de 7% nas últimas 24 horas e 11% na semana, elevando sua capitalização de mercado para US$ 67 bilhões. Enquanto isso, o volume de negociação chegou a US$ 4,6 bilhões, um salto modesto que sinaliza forte interesse.

A blockchain de camada 1 da Solana é construída para velocidade e baixo custo, tornando-se um polo para finanças descentralizadas, meme coins e NFTs. Enquanto o preço do Solana paira perto dos US$ 130, o altcoin ostenta uma máxima histórica de US$ 293 em 19 de janeiro de 2025.

A permanência do SOL acima de US$ 130 pode levar os touros a buscar os US$ 150 e possivelmente os US$ 200.

Bitcoin Pepe: Layer 2 impulsionada por memes

BCH e SOL são altcoins estabelecidas no mercado de criptomoedas.

No entanto, os investidores estão interessados em potenciais joias. O Bitcoin Pepe (BPEP), uma memecoin construída sobre a blockchain do Bitcoin como uma solução de Camada 2, está recebendo atenção notável.

O projeto busca unir a segurança do BTC com a velocidade da rede Solana. O resultado é uma meme coin que pode se beneficiar tanto do BTC quanto do SOL. Atualmente, a pré-venda do Bitcoin Pepe já arrecadou US$ 6,5 milhões.

Os tokens estão com um preço incrivelmente baixo de US$ 0,0295.

Com a pré-venda ganhando ritmo e analistas prevendo uma nova alta cripto, o BPEP está aproveitando a força da marca Bitcoin enquanto se apoia na Solana — este pode ser o momento certo para comprar.

Notavelmente, o sucesso da pré-venda do Bitcoin Pepe coloca o BPEP em uma boa posição para uma explosão após o lançamento. Se a equipe cumprir o roteiro e o mercado colaborar, o BPEP pode ser um dos tokens-chave para observar em 2025.

Saiba mais sobre Bitcoin Pepe aqui.