As principais criptomoedas permanecem sob pressão, pois o medo continua sendo a emoção dominante no espaço das criptomoedas. No entanto, os entusiastas parecem otimistas quanto à recuperação do Bitcoin com base em sua estabilidade.

Ao mesmo tempo, projetos novos com potencial robusto de crescimento estão ganhando tração, já que os fãs de memes estão migrando o foco de tokens baseados apenas em piadas. Isso explica o sucesso do Bitcoin Pepe apenas dois meses após o início de sua pré-venda. Sendo o único ICO de meme do Bitcoin no mundo, os entusiastas estão empolgados com o conceito de lançar tokens meme na rede confiável do Bitcoin.

Preço do Ethereum sob pressão com investidores optando por ETFs de Bitcoin

Copy link to section

Como principal altcoin, o preço do Ethereum tende a se mover em conjunto com o desempenho do preço do Bitcoin. No entanto, enquanto a principal criptomoeda mostra sinais de recuperação, o Ethereum permanece sob pressão; negociando abaixo das EMAs de 25 e 50 dias.

Além das incertezas macroeconômicas, desafios dentro de seu ecossistema também estão pesando sobre a principal criptomoeda. Consequentemente, os ETFs de ETH à vista registraram saídas líquidas diárias de US$ 5,98 milhões na segunda-feira, em comparação com as entradas diárias de US$ 1,47 milhão dos ETFs de BTC à vista.

Dados da SoSoValue mostram ainda uma sequência de saídas diárias desde 25 de março. Durante esse período, houve apenas três sessões de entradas e uma de fluxo zero. Na segunda-feira, 7 dos 8 principais ETFs de ETH registraram fluxo zero, com o FETH da Fidelity reportando saídas líquidas de US$ 7,78 milhões.

A curto prazo, espero que US$ 1.415 permaneça uma zona de suporte estável. Mais especificamente, a faixa entre US$ 1.515 e a EMA de 25 dias em US$ 1.750 será importante de observar. Além disso, os touros precisam atrair compradores suficientes para impulsionar o preço do Ethereum até a EMA de 50 dias em US$ 1.972 se sua recuperação for se manter.

Bitcoin Pepe em alta na fase 8, com investidores desviando o foco das principais criptomoedas

Copy link to section

Dois meses após o início da pré-venda, o Bitcoin Pepe está em alta com os entusiastas correndo para acumular tokens BPEP enquanto o preço ainda está acessível. Com as 7 primeiras fases já esgotadas, o projeto que começou com preço de US$0,0210 por token está agora em US$0,0295 e deve atingir US$0,0864 ao final das 30 fases da pré-venda.

Como o preço aumenta cerca de 5% a cada etapa, os primeiros investidores já garantiram ganhos acumulados de 33,8%. Quando o token chegar ao mercado público no segundo trimestre, os detentores de longo prazo terão aumentado seu investimento em 311,4%. Além disso, sua infraestrutura e viralidade indicam um crescimento de 100 vezes nos próximos meses.

A atratividade desse novo projeto está fortemente ligada à sua capacidade de trazer a cultura de memes para a confiável rede do Bitcoin. Sendo o único ICO de meme do Bitcoin no mundo, ele usa uma solução de camada 2 de memes que permite aos investidores lançar memecoins na rede principal.

Além disso, sua missão de “construir a Solana sobre o Bitcoin” garante que os detentores desfrutem do melhor dos dois mundos; a confiabilidade do Bitcoin e as transações rápidas e taxas mais baixas da Solana. À medida que os amantes de memes aproveitam essa oportunidade irresistível, o projeto já arrecadou mais de US$ 6,6 milhões. Corra e compre Bitcoin Pepe aqui.

Shiba Inu despencou devido à sua baixa liquidez

Copy link to section

Entusiastas de criptomoedas esperam uma recuperação após o fraco desempenho de seus ativos preferidos no primeiro trimestre do ano. No entanto, tokens de baixa liquidez como Dogecoin e Shiba Inu continuam a sofrer, pois os investidores optam pelo Bitcoin, mais estável.

Nas últimas 24 horas, o preço do Shiba Inu caiu 1,375%, conforme destacado no CoinMarketCap. Além disso, uma análise do seu gráfico de preços diários mostra que ele encontrou resistência na EMA de 25 dias, em torno de US$ 0,00001250.

Mesmo com uma recuperação acima desse nível, espero que a memecoin continue sendo negociado abaixo do importante nível de suporte que virou resistência em US$0,00001357, já que os compradores seguem hesitantes em fazer grandes apostas nesse ativo. Na parte inferior, o nível de US$0,00001025 deve oferecer um suporte estável.

Leia mais: Previsão de preço do Shiba Inu: mapeando possíveis cenários para o SHIB