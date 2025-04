A aquisição da FreeNow e o otimismo dos analistas sustentam as perspectivas de longo prazo da Lyft, embora as ameaças da concorrência persistam.

A Lyft está se posicionando para um papel maior no mercado global de compartilhamento de viagens, mesmo com analistas divididos sobre suas perspectivas de curto prazo em meio à crescente concorrência e incertezas macroeconômicas.

Uma nova aquisição estratégica, aliada ao aumento do número de passageiros e à melhoria das margens, reforça a ambição da empresa de se recuperar de alguns anos turbulentos.

Na terça-feira, a Lyft anunciou que adquirirá o serviço europeu de transporte por aplicativo FreeNow das montadoras alemãs BMW e Mercedes-Benz por aproximadamente € 175 milhões (US$ 197 milhões) em dinheiro.

O acordo, que deve ser concluído no segundo semestre do ano, representa a expansão internacional mais significativa da empresa sediada em São Francisco até o momento.

A FreeNow opera em mais de 150 cidades em nove países europeus, e a Lyft afirmou que a aquisição quase dobraria seu mercado endereçável para mais de 300 bilhões de viagens anuais de veículos particulares.

Assim que a integração estiver concluída, a plataforma combinada abrangerá 11 países, incluindo os EUA, o Canadá e mercados europeus importantes.

Os usuários poderão, eventualmente, usar qualquer um dos aplicativos sem problemas em diferentes regiões.

A aquisição da FreeNow não está isenta de desafios.

Os serviços de micromobilidade da FreeNow, especialmente sua frota de patinetes elétricos, são vistos como uma adição útil para melhorar a conveniência e a escolha do cliente.

Embora a aquisição abra novas portas para a Lyft, ela também traz uma série de desafios.

A tentativa da Lyft de expandir na Europa, visando o mercado de táxis offline, provavelmente enfrentará forte concorrência de empresas já estabelecidas como Uber e Bolt Technology, com sede na Estônia, ambas com presença significativa em todo o continente.

Ao mesmo tempo, as regulamentações europeias em evolução estão exigindo que as empresas de transporte por aplicativo melhorem os benefícios dos motoristas, incluindo garantias de salário mínimo e férias remuneradas.

Essas mudanças também estão reformulando os modelos de preços para garantir uma compensação justa e transparente para os motoristas.

Em resposta a essas exigências regulatórias, a Bolt recentemente lançou novos benefícios para seus motoristas no Reino Unido, incluindo pagamento de férias e garantias de salário mínimo.

Do ponto de vista financeiro, os investidores devem estar cientes de que o índice de liquidez corrente da Lyft está em 0,76, indicando que as obrigações de curto prazo da empresa superam seus ativos disponíveis.

Oppenheimer inicia cobertura da Lyft devido às perspectivas mais promissoras do setor de compartilhamento de viagens.

O anúncio surge em meio a um otimismo cauteloso por parte dos analistas.

Na quarta-feira, a Oppenheimer iniciou a cobertura da Lyft com uma classificação de desempenho superior e uma meta de preço de US$ 15.

A empresa destacou tendências de longo prazo, como a diminuição da acessibilidade aos automóveis e as mudanças demográficas, com usuários frequentes mais jovens entrando na vida adulta, tornando o compartilhamento de viagens cada vez mais atraente.

“O compartilhamento de viagens se tornará uma opção cada vez mais atraente à medida que o custo da propriedade de um carro aumentar”, escreveu Oppenheimer.

A empresa apontou para o crescente número de motoristas da Lyft, o que reduziu as tarifas, mantendo ao mesmo tempo um crescimento estável no número de passageiros ativos e na frequência de viagens.

Recursos como o Preço Fixo e uma parceria estratégica com o DoorDash também contribuíram para um maior gasto por parte dos usuários.

Além disso, os esforços de redução de custos deram à Lyft uma alavancagem de lucros “significativa”, disse Oppenheimer.

A empresa reduziu o número de funcionários em 34% desde 2022, ajudando a melhorar seu perfil de EBITDA, mesmo mantendo-se com preço abaixo de concorrentes como o Uber.

A concorrência da Waymo lança uma sombra sobre as perspectivas.

Ainda assim, nem todos os analistas estão convencidos. No início deste mês, o Bank of America Global Research rebaixou a classificação da Lyft de compra para desempenho inferior, citando a intensificação da concorrência da Waymo, do Alphabet.

A unidade de veículos autônomos cresceu rapidamente, e a maior exposição da Lyft aos mercados da Costa Oeste, particularmente São Francisco e Los Angeles, a torna mais vulnerável à frota autônoma da Waymo do que a Uber.

O analista do BofA, Michael McGovern, também reduziu o preço-alvo da Lyft de US$ 17,50 para US$ 10,50, expressando preocupação com as parcerias “ainda incipientes” da empresa em veículos autônomos.

Embora a Lyft tenha potencial para ganhar terreno no espaço de veículos autônomos, isso provavelmente ocorrerá a longo prazo, disse McGovern, apontando também para a falta de parcerias escaláveis de veículos autônomos no futuro próximo.

“Estamos perdendo a confiança em ganhos de curto prazo”, escreveu ele, mesmo reconhecendo o potencial papel de longo prazo da Lyft no ecossistema de veículos autônomos.

Enquanto isso, na terça-feira, a Wedbush manteve sua classificação neutra para a Lyft, mas reduziu sua meta de preço de US$ 16 para US$ 13, contribuindo para as opiniões mistas sobre a trajetória da empresa.

A classificação média dos analistas para a Lyft permanece em Manter, com uma meta de preço média de US$ 15,98, de acordo com a FactSet.