Por que os analistas estão se tornando otimistas em relação à Northrop Grumman?

Com o governo Trump começando a reformular as prioridades dos gastos com defesa dos EUA, os investidores buscam clareza sobre como os contratantes se sairão em uma era marcada por maior escrutínio e possíveis cortes.

Apesar dessa incerteza, a Northrop Grumman está se destacando como uma aposta favorita para exposição de longo prazo ao setor de defesa, graças à sua sintonia com as necessidades militares duradouras e a programas de armamentos promissores.

Na terça-feira, a analista do Morgan Stanley, Kristine Liwag, elevou sua avaliação do setor de defesa como um todo para “Atraente”, de “Em linha”, enfatizando que os temores de cortes drásticos podem ser exagerados.

Ela observou que, mesmo com a criação do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) — liderado por Elon Musk e encarregado de eliminar o desperdício —, espera-se que os gastos essenciais com defesa continuem aumentando.

Simultaneamente, prevê-se que a demanda europeia por sistemas de armas dos EUA cresça à medida que as nações da OTAN aumentam seus orçamentos em resposta aos desafios de segurança global.

Liwag manteve sua recomendação de compra para as ações da Northrop Grumman e elevou seu preço-alvo de US$ 580 para US$ 625, considerando-a sua principal escolha.

De acordo com sua análise, o amplo portfólio da empresa, que inclui sistemas não tripulados, caças, mísseis e ativos espaciais, está em posição única para se beneficiar das tendências de defesa tanto dos EUA quanto internacionais.

As ações da grande empresa de defesa subiram cerca de 13% desde o início do ano.

O Goldman Sachs também eleva a classificação da NOC, destacando programas sigilosos.

O apelo da Northrop Grumman também chamou a atenção de outras empresas de Wall Street.

Na última sexta-feira, o analista do Goldman Sachs, Noah Poponak, elevou a classificação da ação de Venda para Neutra, ao mesmo tempo em que aumentou o preço-alvo de US$ 424 para US$ 521.

Ele apontou especificamente para o bombardeiro furtivo B-21 Raider e o sistema de alerta de mísseis Sentinel como plataformas com anos de potencial pela frente.

“A NOC possui o B-21 e o Sentinel, que ainda estão relativamente no início de seu ciclo de vida total, e devem impulsionar o crescimento a longo prazo”, escreveu Poponak.

Embora a Goldman tenha reconhecido alguns riscos relacionados às pressões de custo e margem nesses programas, o relatório observou que a avaliação premium da Northrop — atualmente a mais alta entre as grandes empresas de defesa dos EUA — reflete a confiança no desempenho sustentado e na visibilidade de lucros da empresa.

A General Dynamics rebaixou a classificação.

A perspectiva é menos favorável para outras empresas de defesa, como a General Dynamics.

Liwag rebaixou a ação de Compra para Manter e reduziu o preço-alvo de US$ 315 para US$ 305.

Ela citou a exposição a jatos executivos — um setor vulnerável a tarifas e à queda da demanda durante recessões econômicas — como uma das principais razões para preocupação.

De acordo com dados da FactSet, 57% dos analistas que cobrem a Northrop Grumman a classificam como Compra, em comparação com apenas 46% para a General Dynamics.

O preço-alvo médio para a Northrop está em US$ 555, indicando ainda mais que o sentimento dos investidores permanece firmemente a seu favor, à medida que as prioridades de defesa global mudam.