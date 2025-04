O preço do Bitcoin caiu mais de 2,5% nas últimas 24 horas, ficando em torno de US$83.400, à medida que temores sobre aumento de tarifas comerciais e enfraquecimento da demanda institucional pesaram no mercado.

Uma combinação de sinais de baixa interrompeu o impulso de alta e deixou os traders cautelosos.

Os dados indicam um apetite lento por parte dos investidores institucionais, particularmente através dos fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin à vista, que têm servido como um indicador do sentimento mais amplo do mercado este ano.

Somando à pressão está a notável ausência de acumulação por baleias. Grandes detentores têm estado ausentes das recentes atividades de compra, enquanto o preço do Bitcoin enfrentou rejeição em linhas de tendência técnicas importantes, o que impediu ainda mais o avanço do movimento de alta.

A ausência de catalisadores otimistas e as saídas persistentes de produtos institucionais deixaram o Bitcoin vulnerável a correções mais profundas caso a incerteza macroeconômica persista.

No entanto, um projeto emergente, o Bitcoin Pepe, continua a registrar forte demanda em sua pré-venda.

A pré-venda do Bitcoin Pepe está a caminho de atingir a marca de US$ 7 milhões em breve.

Sentimento otimista em relação ao BTC diminuindo?

De acordo com a Farside Investors, os ETFs de Bitcoin à vista registraram US$ 964 milhões em saídas líquidas entre 28 de março e 15 de abril.

A pressão de venda persistente surgiu com o aumento das tensões comerciais globais e o aprofundamento dos temores de recessão, drenando a liquidez de ativos de risco, incluindo criptomoedas.

A CryptoQuant observou em 14 de abril que a demanda por ETFs está esfriando decisivamente.

Seu chefe de pesquisa, Julio Moreno, apontou para o Bull Score Index, um indicador da saúde do mercado de Bitcoin, que permaneceu abaixo de 50 em 58 das últimas 60 sessões — confirmando efetivamente uma fraqueza sustentada na convicção do mercado.

No entanto, os ETFs registraram dois dias consecutivos de entradas. Na terça-feira, os ETFs de BTC dos EUA tiveram uma entrada líquida de cerca de US$ 76 milhões.

A pré-venda do Bitcoin Pepe não mostra sinais de desaceleração

O Bitcoin Pepe está se posicionando como um grande player na interseção da cultura de memes e da inovação em blockchain.

Está introduzindo o padrão de token PEP-20, permitindo que investidores lancem moedas meme diretamente na rede Bitcoin.

A pré-venda do token nativo do Bitcoin Pepe, BPEP, já arrecadou mais de US$ 6,7 milhões em apenas algumas semanas, sinalizando forte interesse dos investidores.

A pré-venda está estruturada em 30 etapas, cada uma com um aumento de preço de 5%.

Cada fase sucessiva da pré-venda se esgota mais rápido que a anterior, com as rodadas mais recentes encerrando em tempo recorde em meio à crescente pressão de compra.

Desde o seu lançamento, o preço do BPEP subiu de US$ 0,021 para US$ 0,031 na etapa 9, com a expectativa de que a próxima etapa eleve o preço para US$ 0,0326.

Os primeiros participantes da pré-venda já estão vendo um retorno de mais de 40%, com a previsão de que o token atinja US$ 0,0864 até o final da pré-venda.

A oportunidade Bitcoin Pepe

O Bitcoin Pepe conseguiu se destacar no concorrido mercado de memecoins, mostrando resiliência apesar dos desafios do mercado mais amplo.

Embora moedas meme conhecidas como Dogecoin, Shiba Inu e Pepe tenham sofrido quedas significativas, o Bitcoin Pepe manteve seu impulso ascendente desde o lançamento da pré-venda em meados de fevereiro, oferecendo retornos sólidos para os investidores iniciais.

A potencial listagem do projeto em exchanges no segundo trimestre de 2025 pode funcionar como um catalisador importante para mais valorização de preço.

O Bitcoin Pepe está fazendo história como o primeiro ICO de meme Bitcoin do mundo, integrando a cultura meme diretamente ao ecossistema Bitcoin.

Como a primeira solução de Camada 2 focada em memes no Bitcoin, o Bitcoin Pepe visa combinar a segurança do Bitcoin com a escalabilidade semelhante à da Solana, o que poderia torná-lo um divisor de águas no espaço cripto.