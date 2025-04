Previsão de preço das criptomoedas: Pi Coin, Bitcoin, PepeX

Após a queda do mercado induzida pelas tarifas do presidente dos EUA Donald Trump, o mercado cripto — incluindo Bitcoin (BTC), Pi Coin da Pi Network e PepeX (PEPX) em fase de pré-venda — mostra sinais de recuperação com a pausa nas tarifas, e investidores de olho em possíveis ganhos com a estabilização do mercado.

A pausa de Trump nas tarifas aliviou a pressão sobre os ativos digitais, gerando um otimismo renovado nos mercados financeiros, incluindo as criptomoedas.

Essa mudança, combinada com fortes sinais econômicos, preparou o terreno para um potencial boom das criptomoedas, e Bitcoin, Pi Coin e PepeX estão prontos para capitalizar esse impulso, cada um representando um segmento único do mercado.

Previsão de preço do Bitcoin: rompendo a resistência

Como a criptomoeda principal, o Bitcoin (BTC) continua a dominar o mercado, com seus movimentos de preço frequentemente ditando o tom para todo o ecossistema cripto.

Com uma capitalização de mercado superior a US$ 1,6 trilhão, o Bitcoin continua sendo a maior criptomoeda de longe, atraindo investidores de varejo e institucionais.

A decisão de Trump de suspender as tarifas proporcionou um alívio muito necessário para o mercado de criptomoedas, que vinha sofrendo com a incerteza da política comercial.

Essa mudança de política, aliada a fortes relatórios de lucros de grandes bancos, reforçou a confiança dos investidores, potencialmente preparando o terreno para o BTC romper sua resistência atual de US$ 85.000.

O Bitcoin foi rejeitado em diversas ocasiões no nível de resistência de US$ 85.021, que coincide com sua EMA de 200 dias, um indicador chave para a direção da tendência de longo prazo.

Gráfico de preço do Bitcoin por TradingView

Se não conseguir romper esse nível, o BTC pode testar novamente o suporte em US$ 78.258, enquanto um rompimento bem-sucedido pode levá-lo a US$ 90.000 e potencialmente a US$ 95.000.

Com o Índice de Força Relativa (RSI) atualmente oscilando em torno de 50, isso indica falta de um momentum claro, embora a recente atividade de baleias e os fatores macroeconômicos positivos possam favorecer os touros.

Além disso, investidores institucionais como Metaplanet e Strategy têm acumulado Bitcoin, sinalizando sua crença no potencial de longo prazo da criptomoeda.

Perspectivas de preço da Pi Coin: navegando na volatilidade

A Pi Network, com sua abordagem inovadora de mineração móvel, conquistou um grande número de seguidores, mas seu token, Pi Coin, enfrentou desafios para manter seu valor.

Atualmente negociada a US$ 0,667, a Pi Coin experimentou volatilidade significativa, caindo 52% no último mês, com preocupações sobre sua tokenomics pesando no sentimento dos investidores.

Com uma oferta total de 100 bilhões de tokens e apenas 6,87 bilhões atualmente em circulação, a Pi Coin enfrenta pressões inflacionárias significativas à medida que mais tokens são liberados.

No entanto, o foco do projeto na mineração móvel e sua crescente base de usuários podem fornecer um contrapeso, especialmente se a equipe implementar medidas para controlar a oferta.

A transição do projeto para a rede principal e a capacidade dos usuários de venderem seus tokens minerados contribuíram para a pressão de venda, mas o conceito único de mineração móvel continua a atrair interesse.

Contas de paródia e influenciadores desempenharam um papel nas oscilações de preço da Pi Coin, destacando a importância do sentimento da comunidade no espaço cripto.

Embora a Pi Network tenha recentemente rompido uma cunha descendente de um mês, o impulso de alta parece estar diminuindo, com o token se dirigindo para o suporte em US$ 0,5.

No entanto, o indicador RSI está em queda livre e atualmente está em 31,71, logo acima da região de sobrevenda, sugerindo uma possível recuperação.

Gráfico de preço da Pi Coin por TradingView

Manter-se acima do suporte de US$ 0,6 pode abrir caminho para uma recuperação gradual em caso de retomada, enquanto uma quebra abaixo pode levar a novas quedas rumo a US$ 0,5.

Potencial de mercado do PepeX: inovação encontra oportunidade

Enquanto o Bitcoin se recupera e a Pi Coin luta para se firmar, PepeX, um recém-chegado ao cenário cripto, vem chamando atenção com sua launchpad de memecoins alimentada por IA, prometendo democratizar o acesso a investimentos em estágio inicial.

O PepeX está atualmente em fase de pré-venda e já arrecadou mais de US$ 1,389 milhão, demonstrando uma forte demanda de entusiastas de criptomoedas ansiosos para investir na plataforma revolucionária antes do seu lançamento.

Com uma oferta total de 5 bilhões de tokens e 45% alocados para a pré-venda, PepeX está se posicionando como uma alternativa descentralizada ao capital de risco tradicional.

Além da oportunidade de investimento na pré-venda, PepeX pretende revolucionar o espaço de lançamento de criptomoedas com sua plataforma alimentada por IA, oferecendo tokenização instantânea e mecanismos de equidade.

Notavelmente, ao contrário de outras plataformas de lançamento que deixam o marketing a cargo dos fundadores/desenvolvedores, o AKIRA AI Growth Engine do PepeX automatizará o marketing e a gestão da comunidade, utilizando IA para impulsionar o engajamento e o crescimento de tokens recém-lançados.

Além disso, a tecnologia anti-sniper da plataforma e os mapas de bolhas transparentes serão responsáveis por prevenir a manipulação interna, resolvendo um problema comum na indústria de criptomoedas.

Olhando para o futuro, o roteiro do projeto inclui o desenvolvimento de infraestrutura de contratos inteligentes, agentes de marketing de IA e parcerias com exchanges descentralizadas, o que poderia impulsionar a adoção e a valorização.

Enquanto a equipe se prepara para o lançamento oficial da plataforma PepeX.fun, os participantes da pré-venda podem esperar que o valor do token PEPX aumente astronomicamente nas etapas restantes da pré-venda, com a etapa final oferecendo um retorno de 311,5% em comparação com o preço inicial.

Bitcoin, Pi Network e PepeX: qual a melhor compra?

Com o mercado de criptomoedas se recuperando da queda induzida pelas tarifas americanas, Bitcoin, Pi Coin e PepeX apresentam oportunidades e desafios únicos para investidores que buscam capitalizar a próxima onda de crescimento de ativos digitais.

Notavelmente, as três moedas exemplificam a diversidade do mercado de criptomoedas, cada uma atendendo a diferentes perfis de investidores e apetites de risco.

Enquanto o Bitcoin (BTC) oferece relativa estabilidade e apoio institucional, a Pi Coin atrai aqueles que buscam oportunidades de alto risco e alto retorno, e o PepeX visa investidores que procuram tecnologia de ponta e acesso em estágio inicial.

Se você estiver interessado em participar da pré-venda do PepeX, pode visitar o site oficial do PepeX aqui.