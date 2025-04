O Bitcoin experimentou um aumento na demanda, com os touros buscando um fechamento decisivo acima de US$ 85.000 para recuperar os tão desejados US$ 90.000.

Investidores de longo prazo estão retornando ao mercado, gerando otimismo sobre as recuperações de curto prazo do BTC.

Bitcoin Pepe (BPEP) reflete esse otimismo com uma pré-venda em pleno crescimento.

Já esgotou as oito primeiras etapas, destacando o forte apetite dos investidores pelo novo projeto.

A pontuação da tendência de acumulação do BTC ultrapassa as máximas do ano até a data, atingindo 0,34 (dados da Glassnode).

Um índice de acumulação elevado indica acúmulo massivo, com os holders de longo prazo se destacando.

O fornecimento de LTH registrou um aumento de 297.000 tokens BTC nos últimos nove dias.

Além disso, o Binary Spent de longo prazo caiu para 0,3 na semana anterior, confirmando que menos detentores de longo prazo (LTHs) estavam envolvidos na venda de Bitcoin.

O aumento da acumulação e a redução da pressão de venda por parte dos detentores de longo prazo sinalizam possíveis mudanças de tendência de curto prazo para alta.

Perspectivas de preço do BTC

Copy link to section

O aumento da acumulação por parte dos holders de longo prazo desenha um cenário otimista para a principal criptomoeda em valor de mercado.

LTHs geralmente retornam ao mercado quando o momento se inclina para o lado positivo.

Além disso, esse otimismo pode impulsionar ganhos de preços de curto prazo.

Manter a tendência de acumulação poderia desencadear fortes recuperações impulsionadas pela demanda orgânica.

Os touros do Bitcoin provavelmente vão mirar um fechamento acima de US$85.000, o que pode sustentar a recuperação até US$88.000 antes de uma possível subida suave até os US$90.000.

O renomado analista Ali Martinez apoia o potencial de recuperação do Bitcoin.

Ele revelou que o indicador TD Sequential emitiu um sinal de compra no gráfico semanal do BTC.

Ali acredita que o token pode subir para US$ 95.000 se os touros recuperarem a marca psicológica de US$ 90.000.

Pré-venda do Bitcoin Pepe acelera

Copy link to section

O Bitcoin Pepe chamou a atenção da comunidade cripto com seus padrões PEP-20, permitindo que qualquer pessoa lance ativos meme na plataforma do Bitcoin.

O novo projeto visa desbloquear o potencial latente do Bitcoin introduzindo recursos semelhantes aos da Solana, incluindo taxas baixas, transações instantâneas e empreendimentos especulativos.

Esgotou oito etapas e arrecadou quase US$ 7 milhões em poucas semanas, indicando um interesse massivo no “único ICO meme do Bitcoin no mundo”.

Fonte- Bitcoin Pepe

A pré-venda do Bitcoin Pepe possui 30 etapas, com preços aumentando aproximadamente 5% após cada fase.

Aqueles que aderiram cedo obtiveram ganhos acumulados superiores a 40%, à medida que o valor do BPEP aumentou de US$ 0,0210 para US$ 0,0310 na etapa 9.

O valor da moeda está projetado para subir para US$ 0,0864 na etapa 30, oferecendo lucros significativos para aqueles que investirem agora.

Além disso, o projeto parece pronto para gerar ainda mais ganhos após seu lançamento oficial.

Você pode visitar aqui para mais informações sobre Bitcoin Pepe.