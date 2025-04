Os mercados de criptomoedas se recuperaram modestamente nas negociações asiáticas de quinta-feira, rebatendo uma forte liquidação noturna depois que o presidente do Fed, Jerome Powell, descartou as perspectivas de cortes de juros antecipados, enquanto os mercados globais continuam a absorver o choque da última rodada de tarifas americanas.

O Bitcoin ganhou 1,5% nas últimas 24 horas, aproximando-se de US$ 84.600, de acordo com dados da CoinGecko.

Outros tokens importantes seguiram o movimento, com Ether, XRP, Dogecoin e BNB subindo entre 1% e 3%. Solana superou o desempenho, saltando 6% para liderar a recuperação, à medida que o apetite pelo risco retornava cautelosamente.

O presidente do Fed também sugeriu na quarta-feira que as regulamentações relacionadas a criptomoedas para bancos podem ser flexibilizadas no futuro.

Regulamentações de criptomoedas potencialmente mais flexíveis para bancos poderiam melhorar o acesso institucional a ativos digitais, impulsionando a liquidez, a adoção em massa e a confiança dos investidores, fatores positivos para o Bitcoin e o mercado de criptomoedas em geral.

Se isso acontecer, também poderá impulsionar fortemente projetos emergentes como o Bitcoin Pepe.

Powell sobre tarifas e regulamentações de criptomoedas

Durante suas declarações, Powell enfatizou a necessidade de mais tempo para avaliar os efeitos econômicos das tarifas, observando que elas poderiam contribuir para uma inflação mais alta e um crescimento mais lento.

Ele sugeriu que os EUA poderiam enfrentar um período de “estagflação”, um cenário que lembra a década de 1970, quando o país experimentou tanto atividade econômica fraca quanto inflação de dois dígitos.

Os comentários de Powell refletem preocupações sobre o potencial impacto a longo prazo das atuais políticas comerciais, com a possibilidade de um ambiente econômico desafiador no futuro.

Ao falar sobre regulamentações de criptomoedas, Powell reconheceu o histórico do setor de criptomoedas de “uma onda de falências e fraudes”, mas observou que a indústria está se tornando cada vez mais convencional.

Powell observou que o Federal Reserve adotou uma postura relativamente cautelosa em relação às regulamentações bancárias, enquanto outros reguladores optaram por medidas ainda mais rigorosas.

Ele indicou que algumas dessas regras provavelmente serão relaxadas.

Seus comentários surgem em um momento em que os mercados permanecem tensos com a inflação, as tarifas e a direção das políticas.

