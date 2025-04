Previsão de preço das criptomoedas: Sui, Bittensor, CartelFi

O cenário das criptomoedas em 2025 transborda de oportunidades, com projetos inovadores como Sui, Bittensor e CartelFi capturando a atenção dos investidores.

A robusta blockchain de Camada 1 da Sui, reforçada por parcerias estratégicas, sinaliza um forte potencial de crescimento, enquanto a fusão de IA e blockchain do Bittensor oferece uma proposta de valor única, apesar da volatilidade do mercado.

Enquanto isso, o CartelFi, atualmente em fase de pré-venda, surge como uma concorrente de alto potencial com recursos DeFi disruptivos.

Previsão de preço da Sui (SUI): uma possível quebra de cunha

Copy link to section

O preço da Sui, atualmente em US$ 2,09, reflete resiliência em meio a uma queda mensal de 7,38%, mantendo-se acima do nível psicológico crítico de US$ 2,00.

Analistas preveem um aumento para US$ 5 no segundo trimestre de 2025 se o token ultrapassar US$ 2,9.

As projeções para o verão de 2025 sugerem uma média de US$ 6,41, podendo chegar a US$ 7,56, impulsionada pelo impulso otimista contínuo.

A análise técnica revela um padrão de cunha, com uma possível ruptura mirando US$ 3,00 no nível de retração de Fibonacci de 23,60%.

O Índice de Força Relativa (RSI) diário também indica uma recuperação altista, saindo de níveis quase sobrevendidos em direção à linha média.

Notavelmente, uma quebra acima de US$ 2,9 poderia inverter o indicador de supertendência, sinalizando uma nova tendência de alta.

Apoiando a postura otimista de Sui está a recente parceria com a Bolsa de Valores Nacional da Grécia para construir uma plataforma de captação de recursos on-chain.

A recente integração da Sui com a Babylon Labs também a estabelece como uma rede segura por Bitcoin, aproveitando os US$ 1,5 trilhão de capitalização do BTC para maior segurança. Essa colaboração introduz escalabilidade lastreada em Bitcoin, permitindo novas aplicações DeFi.

A oferta de stablecoins da rede também disparou 99,82% no acumulado do ano, atingindo US$ 746,81 milhões, impulsionando a liquidez e a atividade.

Com esses desenvolvimentos, a Sui está preparada para dominar o espaço blockchain de Camada 1, o que poderia ser um catalisador para a alta do preço do token SUI.

Analistas preveem que Bittensor (TAO) atingirá US$ 406

Copy link to section

O TAO do Bittensor, cotado a US$ 245,79, teve um aumento de 18% nas últimas duas semanas, ostentando uma capitalização de mercado de US$ 2,12 bilhões.

Analistas preveem um pico de US$ 406 em 2025, com projeções de longo prazo atingindo US$ 4.278 até 2030, impulsionadas pela sinergia entre IA e blockchain.

Apesar de uma queda de 67,7% em relação ao seu pico histórico de US$ 757,60 em março de 2024, o ganho semanal de 7,3% do TAO sinaliza um renovado interesse dos investidores.

No entanto, uma queda mensal de 14,59% no final de 2024 destaca a volatilidade do TAO, representando riscos para investidores de curto prazo.

O foco da rede em tecnologia de IA de ponta alinha-se com a crescente demanda do mercado por soluções blockchain inteligentes.

Parcerias estratégicas, embora não tão divulgadas quanto as da Sui, devem impulsionar a adoção em 2025.

O sentimento dos investidores permanece forte, com 80% dos detentores de TAO expressando confiança em seu potencial de longo prazo.

A posição única do Bittensor na interseção da IA e das criptomoedas o torna um investimento de alto risco e alto retorno.

Avanços contínuos na flexibilidade dos modelos de IA poderiam impulsionar significativamente o valor do TAO.

Participantes iniciais da pré-venda do CartelFi podem obter retornos de até 100x o investimento

Copy link to section

CartelFi (CARTFI), atualmente em fase de pré-venda, destaca-se como uma alternativa atraente a moedas estabelecidas como Sui (SUI) e Bittensor (TAO).

A pré-venda do CartelFi oferece tokens CARTFI a um preço de entrada baixo, posicionando os investidores iniciais para retornos potenciais de 100x após a listagem na exchange.

Ao contrário da presença madura de Sui no mercado, a entrada em estágio inicial do CartelFi mitiga o risco de queda, maximizando o potencial de crescimento.

Além disso, a volatilidade de preço do Bittensor contrasta com a pré-venda estruturada do CartelFi, que oferece estabilidade para os primeiros investidores.

Além disso, o ecossistema do CartleFi integra ferramentas de negociação baseadas em IA, permitindo aos usuários otimizar estratégias DeFi com precisão.

Adicionalmente, as baixas taxas de transação aumentam o apelo do CartelFi para traders de alta frequência e usuários do dia a dia.

O projeto também contará com um programa de staking, oferecendo recompensas atraentes e incentivando a retenção a longo prazo, semelhante ao modelo GambleFi da Rollblock.

Notavelmente, o mecanismo de compartilhamento de receita do CartelFi distribui os lucros entre os detentores de tokens, criando um modelo econômico sustentável.

A interoperabilidade entre cadeias garante que o CartelFi se integre perfeitamente com as principais blockchains, aumentando sua utilidade DeFi.

A governança impulsionada pela comunidade capacita os detentores de tokens a moldar o futuro do projeto, promovendo a lealdade.

O foco do CartelFi na escalabilidade resolve gargalos comuns do DeFi, como as altas taxas de gás.

A estrutura de preços escalonada da pré-venda, com aumentos incrementais ao longo das etapas, incentiva a participação antecipada.

Inspirando-se em pré-vendas bem-sucedidas como a Pepe Unchained, CartelFi está preparado para um crescimento explosivo.

Como uma moeda indispensável, a pré-venda do CartelFi representa uma oportunidade rara de investir em uma inovadora DeFi antes de ela atingir o mercado principal.