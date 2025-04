O mercado de criptomoedas está se recuperando com força, e o Bitcoin Pepe está viralizando como o primeiro ICO de meme no Bitcoin.

Esta solução inovadora de Camada 2 está construindo uma Layer 2 baseada em Solana sobre o Bitcoin, unindo transações ultrarrápidas com a segurança incomparável da blockchain mais antiga do mercado.

Com US$ 6.864.433 já arrecadados na pré-venda em andamento, o Bitcoin Pepe está chamando a atenção de investidores ávidos pela próxima grande novidade.

O BPEP do Bitcoin Pepe está atualmente com preço de US$0,031 na nona fase da pré-venda, com apenas um número limitado de tokens restantes antes de um aumento de 5% no preço, chegando a US$0,0326 na próxima fase da pré-venda.

A estrutura de 30 etapas da pré-venda, com um aumento de preço de 5% por etapa, oferece aos compradores iniciais um ganho cumulativo de 311,4% até a etapa 30.

Com a urgência de comprar agora ficando evidente, os investidores estão correndo para garantir seus tokens BPEP, motivados pela promessa de grandes lucros com a listagem esperada no segundo trimestre de 2025.

A velocidade da Solana encontra a segurança inabalável do Bitcoin

Copy link to section

Além dos ganhos projetados na pré-venda, o Bitcoin Pepe visa revolucionar a negociação de memecoins, combinando a velocidade da Solana com a segurança robusta do Bitcoin.

A proposta é oferecer transações instantâneas e taxas ultrabaixas, criando uma experiência amigável para o varejo.

Além disso, uma AMA semanal todas as quintas-feiras às 17h UTC manterá a comunidade engajada com atualizações de desenvolvimento e sessões de perguntas e respostas.

Adicionalmente, a bridge do Bitcoin Pepe desbloqueia US$2 trilhões em capital BTC adormecido, pronto para invadir o mercado de memecoins.

Esse potencial massivo de liquidez cria o cenário ideal para um crescimento explosivo. Os investidores estão atraídos pela visão do Bitcoin como a nova fronteira da febre das memecoins.

Recentemente, o Bitcoin Pepe realizou uma distribuição de 1.000.000 de tokens BPEP, alimentando o entusiasmo da comunidade.

Vale destacar que o Bitcoin Pepe não é apenas um token; é a infraestrutura para um futuro impulsionado por memes no BTC, e comprar agora pode garantir uma entrada antecipada antes do próximo aumento de preço da pré-venda.

Bitcoin Pepe introduziu um novo padrão de token

Copy link to section

À medida que a pré-venda do Bitcoin Pepe avança, a solução Layer 2 lançou um novo padrão de token chamado PEP-20, que permite a qualquer pessoa lançar memecoins nativamente no Bitcoin.

Essa inovação espelha o ERC-20 do Ethereum, que desencadeou um boom na criação de tokens anos atrás. O PEP-20 posiciona o Bitcoin Pepe como o futuro lar de todas as memecoins, transformando o Bitcoin em um ecossistema vibrante.

As recompensas de staking acrescentam mais um atrativo, com 150 milhões de tokens BPEP alocados em três pools: Long pool, Middle pool e Short pool.

O Long pool oferece impressionantes 10.000% de APY em 180 dias, enquanto os pools Middle e Short rendem 250% e 75% de APY, respectivamente.

Com essas recompensas, os detentores de BPEP poderão ganhar renda passiva enquanto apoiam a rede, em alinhamento com a tokenomia focada 50% na comunidade.

Com todos esses recursos inovadores, o Bitcoin Pepe está se consolidando como uma memecoin indispensável à medida que o mercado cripto esquenta.

Para saber mais e comprar Bitcoin Pepe, visite o site oficial.