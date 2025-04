O Bitcoin ultrapassou os US$ 87.000 pela primeira vez em semanas, mesmo com as preocupações sobre as tarifas americanas persistindo.

A criptomoeda subiu mais de 3% nas últimas 24 horas, sendo negociada a US$ 87.430 — seu maior valor desde 2 de abril.

Ela já valorizou 16% desde sua mínima de 2025, pouco abaixo de US$75.000 em 9 de abril, reduzindo a diferença para seu recorde histórico para 20%.

Ethereum e XRP também estenderam sua recuperação na segunda-feira.

As 10 principais criptomoedas por capitalização de mercado permaneceram em sua maioria estáveis ou ligeiramente mais altas no último dia.

A capitalização de mercado global de criptomoedas aumentou 3,24%, atingindo US$ 2,76 trilhões, enquanto o volume total de mercado saltou 47,75%, para US$ 67,18 bilhões.

Com a estabilização dos mercados, alguns investidores estão buscando oportunidades em estágio inicial com alto potencial de retorno.

Um nome que está chamando atenção é o PepeX, uma plataforma de lançamento de memecoins construída com uma infraestrutura alimentada por IA.

O retorno do mercado de criptomoedas

Copy link to section

Bitcoin, XRP e outras criptomoedas ganharam valor no início da segunda-feira, impulsionadas por um dólar mais fraco.

O Bitcoin disparou no final de domingo, mantendo-se acima de US$ 87.000, enquanto o índice do dólar caiu para o menor nível em três anos após as declarações do presidente Trump sobre a possibilidade de demitir o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.

O diretor do Conselho Econômico Nacional, Kevin Hassett, disse na sexta-feira que o governo ainda está analisando a possibilidade de destituir o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.

Hassett insinuou ainda que o Fed, sob a liderança de Powell, havia agido com motivações políticas favorecendo os democratas.

A recuperação das criptomoedas ocorreu juntamente com um novo recorde no ouro, refletindo a crescente demanda dos investidores por ativos considerados refúgios seguros e proteção contra a inflação.

Por que o PepeX está chamando a atenção do mercado

Copy link to section

O PepeX está ganhando impulso ao se apresentar como uma alternativa mais estruturada e focada em segurança no setor de plataformas de lançamento de memecoins.

À medida que plataformas como a Pump.fun são investigadas por hospedar projetos de baixa qualidade e alto risco, PepeX oferece uma estrutura selecionada e impulsionada por IA que prioriza a transparência e a responsabilidade do desenvolvedor.

Sua ferramenta principal, o Moonshot Engine, simplifica a criação de tokens por meio da automação, enquanto bots promocionais integrados amplificam a visibilidade do projeto nas redes sociais.

A plataforma também impõe um limite de 5% na posse de tokens para criadores de projetos e uma taxa de lançamento de US$ 500, medidas destinadas a dissuadir lançamentos oportunistas e sinalizar credibilidade.

Com os volumes de memecoins ainda substanciais e o interesse especulativo firme, PepeX está se posicionando para atender à demanda por uma opção de plataforma de lançamento mais segura e confiável.

Pré-venda do PepeX: preço vai subir em breve

Copy link to section

A pré-venda do PepeX já arrecadou mais de US$1,4 milhão, à medida que cresce o interesse dos investidores por uma alternativa mais estruturada e com foco em segurança no espaço caótico das launchpads de memecoins.

A alocação de tokens do projeto prioriza a utilidade e a sustentabilidade, com 45% reservados para a pré-venda, 10% para desenvolvimento e liquidez, 15% para marketing, outros 15% para staking e recompensas, e 5% para uso do tesouro.

O token está atualmente cotado a US$ 0,0243, mas em breve subirá para US$ 0,0255.

Investidores iniciais devem obter ganhos expressivos assim que a pré-venda terminar, com potencial para mais valorização após a listagem em exchanges.

PepeX está se posicionando com uma abordagem pragmática e centrada na segurança, visando combater problemas como rug pulls, projetos copiados e falta de transparência — desafios que há muito tempo afetam o segmento de memecoins.