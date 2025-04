Em um mercado onde o sentimento muitas vezes oscila mais rápido que os preços, algumas moedas continuam a capturar a atenção de traders que buscam surfar a próxima onda.

Enquanto o mercado cripto mais amplo lida com volatilidade e narrativas em constante mudança, certos tokens surgiram como grandes oportunidades para lucrar.

Para investidores em busca da próxima grande oportunidade, moedas como PI, Solana e PepeX surgiram como nomes a serem observados.

Aqui está o motivo pelo qual você deve ficar de olho nessas três moedas em 2025.

Solana pode atingir US$ 2000?

O analista de criptomoedas pseudônimo CryptoCurb está prevendo um aumento impressionante para Solana, sugerindo que o token poderia atingir US$ 2.000 se as tendências atuais de adoção e crescimento da rede persistirem.

Em uma publicação no X, o analista argumentou que as métricas de rede e a escalabilidade da Solana a posicionam bem para rivalizar com o desempenho do Ethereum no ciclo anterior.

Em seu pico, o Ethereum atingiu uma capitalização de mercado de US$ 600 bilhões, apesar da congestão persistente e das altas taxas de transação.

O CryptoCurb argumenta que, se Solana mantiver sua trajetória sem grandes interrupções, uma meta de preço de US$ 2.000 — traduzindo-se em uma capitalização de mercado de US$ 1 trilhão — é alcançável, deslocando efetivamente o Ethereum como a principal altcoin.

“US$ 2.000 são absolutamente realistas se a Solana mantiver seu ritmo de adoção global com interrupções mínimas e continuar a escalar”, escreveu o analista.

A curto prazo, o CryptoCurb espera que o aumento dos fluxos de entrada na rede eleve a Solana para US$ 150 antes de uma possível alta em direção à marca de US$ 2.000.

Atualmente, a Solana está cotada a US$ 140, com uma capitalização de mercado de US$ 72,6 bilhões, o que significa que o caminho para a projeção do CryptoCurb permanece longo e ambicioso.

Rali do PI no horizonte?

Vários analistas de criptomoedas estão fazendo previsões otimistas para a Pi Network, projetando uma possível alta em direção a US$ 5.

De acordo com a PiMigrate, a recente ação de preço e o potencial de utilidade da altcoin a colocam no caminho para novas máximas.

Em uma publicação no X, o analista argumentou que o forte suporte do Pi em US$ 0,60, aliado ao crescente número de casos de uso, torna uma alta para US$ 5 “muito possível”.

Aumentando ainda mais o otimismo, o estrategista de criptomoedas Xia observou um rápido aumento no impulso de negociação depois que o Pi ultrapassou US$ 0,63 com volume crescente.

Ele destacou a melhora nas leituras do RSI e do MACD como confirmação de uma tendência de alta fortalecida.

Apoiando essa mudança técnica e de sentimento está uma saída substancial de tokens das exchanges.

Mais de 41 milhões de Pi Coins — avaliadas em aproximadamente US$ 27 milhões — foram retiradas das plataformas de trading em 48 horas, com mais de 13 milhões transferidas da OKX para carteiras privadas.

Essa queda na oferta de câmbio normalmente sinaliza uma redução na pressão de venda e um aumento na convicção dos investidores, apoiando o cenário otimista para a Pi Network no curto prazo.

Por que PepeX é a moeda para ficar de olho?

PepeX está surgindo como um concorrente no setor de plataformas de lançamento de memecoins, oferecendo uma alternativa mais controlada e focada em segurança em comparação com as plataformas atuais.

Com plataformas como a Pump.fun sob escrutínio por permitir tokens vulneráveis e de baixo esforço, PepeX introduz uma infraestrutura destinada a elevar os padrões e a supervisão dos projetos.

O principal elemento de sua oferta é o Moonshot Engine, uma ferramenta impulsionada por IA que simplifica a criação de tokens, ao mesmo tempo em que resolve ineficiências em lançamentos típicos de memecoins.

A plataforma impõe um limite de 5% na posse de tokens para criadores de projetos e uma taxa de lançamento obrigatória de US$ 500 para desencorajar lançamentos oportunistas e reforçar a credibilidade.

Por meio dessas medidas, PepeX visa melhorar a justiça, a responsabilização e a proteção do investidor em um segmento que historicamente carece dessas salvaguardas.

Sua pré-venda já arrecadou mais de US$ 1,4 milhão, refletindo uma demanda constante.

Seu foco em padrões de projeto mais rigorosos, maior transparência e salvaguardas para investidores posiciona o PepeX como um potencial player de longo prazo em um mercado cansado de lançamentos de baixa qualidade e alto risco.

Investidores interessados podem visitar o site do PepeX para obter mais detalhes.