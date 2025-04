As criptomoedas podem não ter se saído tão bem em meio à liquidação dos mercados causada pelas tarifas, mas o Standard Chartered continua otimista quanto ao futuro das stablecoins.

Geoffrey Kendrick, analista da gigante de serviços financeiros com sede em Londres, espera que os ativos de stablecoins atinjam até US$ 2 trilhões nos próximos três a quatro anos se o governo Trump assinar uma legislação que esclareça as regulamentações de criptomoedas neste verão.

Atualmente, esse mercado vale cerca de US$ 230 bilhões. Um crescimento tão massivo das stablecoins poderia impulsionar os investidores para outros criptoativos em 2025 também, incluindo o projeto promissor, Bitcoin Pepe.

A pré-venda do Bitcoin Pepe continua atraindo demanda

Copy link to section

O Bitcoin Pepe está se promovendo como o único ICO de meme do Bitcoin no mundo — uma narrativa que claramente tem agradado os investidores globais.

Durante a pré-venda, a memecoin já arrecadou quase US$ 6,9 milhões, o que sinaliza uma demanda significativa pelo Bitcoin Pepe.

A plataforma de criptomoedas promete transações instantâneas e taxas ultrabaixas, o que também pode estar ajudando a atrair investidores para sua memecoin nativa.

O Bitcoin Pepe está atualmente sendo negociado por apenas US$ 0,031, indicando que os investidores não precisam de um capital enorme para construir uma posição considerável nessa criptomoeda meme.

É isso que torna o Bitcoin Pepe ainda mais atraente para se possuir em 2025.

Você pode visitar o site do projeto neste link para saber mais sobre esta moeda.

A regulamentação das criptomoedas pode ajudar o Bitcoin Pepe

Copy link to section

As stablecoins já aumentaram seu valor de mercado em 11% em 2025, confirmando a demanda contínua por ativos digitais apesar da volatilidade mais ampla.

O volume de negociação de stablecoins tem aumentado recentemente, impulsionado pela confiança de que a administração Trump fornecerá clareza regulatória.

Combinado com os cortes de juros esperados, que normalmente impulsionam o interesse em ativos de maior risco, como criptomoedas, a perspectiva para os preços das criptomoedas este ano parece positiva.

Além disso, não são apenas o Bitcoin e as stablecoins populares que se beneficiarão do aumento do interesse em criptomoedas.

Moedas mais novas, especialmente aquelas com forte demanda, como a Bitcoin Pepe, têm o mesmo potencial para capitalizar a tendência.

Clique aqui para explorar maneiras de participar da pré-venda em andamento do Bitcoin Pepe.

Você deve investir em Bitcoin Pepe em 2025?

Copy link to section

Em resumo, embora as tarifas recentemente anunciadas pelo presidente dos EUA tenham ocupado o centro das atenções nas últimas semanas, o compromisso do seu governo em tornar a América a capital mundial das criptomoedas permanece intacto.

Os investidores estão amplamente convencidos de que a administração Trump criará de fato um conjunto claro de regras e regulamentos para criptomoedas este ano, o que pode atrair significativamente mais investidores para os ativos digitais, incluindo o Bitcoin Pepe.

Clique neste link para saber mais sobre o projeto.