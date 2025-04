Momentul Bitcoin Pepe crește pe măsură ce experții optează pentru stabilitatea BTC

Crypto majors rămân sub presiune, deoarece frica rămâne emoția cheie în spațiul criptomonedei. Cu toate acestea, entuziaștii par optimiști cu privire la recuperarea Bitcoin pe baza stabilității sale.

În același timp, proiectele proaspete cu potențial de creștere robust câștigă teren pe măsură ce iubitorii de meme își schimbă atenția de la jetoanele meme construite pe conceptul de glumă. Acest lucru explică succesul Bitcoin Pepe la doar două luni de la prevânzare. Fiind singurul ICO meme Bitcoin din lume, entuziaștii cripto sunt încântați de conceptul său de a lansa jetoane meme pe rețeaua Bitcoin de încredere.

Prețul Ethereum este sub presiune, deoarece investitorii optează pentru ETF-uri Bitcoin

Copy link to section

Ca altcoin de top, prețul Ethereum tinde să se miște în tandem cu performanța prețului Bitcoin. Cu toate acestea, deoarece cripto-ul principal dă semne de redresare, Ethereum rămâne sub presiune; tranzacționând sub EMA de 25 și 50 de zile.

Pe lângă incertitudinile macroeconomice, provocările din cadrul ecosistemului său afectează, de asemenea, cele mai importante. Ulterior, ETF-urile spot ETH au înregistrat luni ieșiri nete zilnice de 5,98 milioane USD, comparativ cu intrările zilnice de ETF spot BTC de 1,47 milioane USD.

Datele de la SoSoValue arată în continuare o serie de ieșiri zilnice începând cu 25 martie. În acest interval de timp, au existat doar trei sesiuni de intrări și o instanță de fluxuri zero. Luni, 7 din primele 8 ETF-uri ETH au înregistrat fluxuri zero, FETH al Fidelity raportând ieșiri nete de 7,78 milioane USD.

Pe termen scurt, mă aștept ca 1.415 USD să rămână o zonă de suport constantă. Mai precis, intervalul dintre 1.515 USD și EMA de 25 de zile la 1.750 USD va merita urmărit. În plus, taurii trebuie să atragă destui cumpărători pentru a susține prețul Ethereum la EMA de 50 de zile la 1.972 USD dacă recuperarea sa va menține.

Bitcoin Pepe este în plină expansiune în etapa 8, pe măsură ce investitorii își schimbă atenția de la majore

Copy link to section

La două luni de la prevânzare, prevânzarea Bitcoin Pepe este în plină expansiune, pe măsură ce entuziaștii se adună pentru a strânge jetoane BPEP la prețul său accesibil în prezent. Cu primele 7 etape deja vândute, proiectul care a început la un preț simbolic de 0,0210 USD este în prezent la 0,0295 USD și este setat să ajungă la 0,0864 USD la sfârșitul prevânzării în 30 de etape.

Pe măsură ce prețul crește cu aproximativ 5% cu fiecare etapă, cei care adoptă timpuriu și-au asigurat deja câștiguri cumulate de 33,8%. Până când simbolul va ajunge pe rafturile publice în T2, deținătorii pe termen lung își vor fi crescut investiția cu 311,4%. În plus, infrastructura și viralitatea sa indică o creștere de 100 de ori în lunile următoare.

Atractivitatea acestui nou intrant se bazează în mare parte pe capacitatea sa de a aduce cultura meme acasă în rețeaua Bitcoin de încredere. Fiind singurul ICO meme Bitcoin din lume, a folosit soluția meme layer 2 pentru a permite investitorilor să lanseze memecoin-uri în rețeaua de încredere.

În plus, misiunea sa de a „construi Solana pe Bitcoin” asigură că deținătorii se bucură de tot ce este mai bun din ambele lumi; Fiabilitatea Bitcoin și tranzacțiile rapide ale Solana și comisioane mai mici. Pe măsură ce iubitorii de meme profită de această oportunitate irezistibilă, proiectul a strâns deja peste 6,6 milioane de dolari. Grăbește-te și cumpără Bitcoin Pepe aici.

Shiba Inu a făcut dumping pentru lichiditatea sa scăzută

Copy link to section

Crypto enthusiasts are looking forward to a recovery after their preferred assets recorded poor performance in the year’s first quarter. However, low liquidity tokens like Dogecoin and Shiba Inu continue to suffer as investors opt for the all-steady Bitcoin.

În ultimele 24 de ore, prețul Shiba Inu a scăzut cu 1,375, așa cum sa evidențiat pe CoinMarketCap. În plus, o privire asupra graficului său zilnic de preț arată că găsește rezistență de-a lungul EMA de 25 de zile în jurul valorii de 0,00001250 USD.

Chiar și cu o revenire peste acest nivel, mă aștept ca moneda meme să continue tranzacționarea sub nivelul crucial de suport-rezistență la întoarcere de 0,00001357 USD, deoarece cumpărătorii rămân ezitați să parieze uriașe pe activ. În partea inferioară, 0,00001025 USD este setat să ofere suport constant.

Citește mai mult: Predicția prețului Shiba Inu: cartografierea potențialelor scenarii SHIB