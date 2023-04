Bitcoin (BTC/USD) pris gjorde ett hausseartat utbrott på måndagen efter att ha tillbringat de senaste veckorna i ett extremt snävt intervall. Den hoppade till en högsta nivå på $30 481, den högsta nivån sedan juni förra året. Denna återhämtning innebär att Bitcoin har stigit med över 50 % från sin lägsta punkt i år. Det har också överträffat andra populära tillgångar som guld och S&P 500.

Kommande bankinkomstsäsong

Den första huvudorsaken till att Bitcoin-priset just skjutit i höjden är den kommande bankinkomstsäsongen, som börjar på fredag. Stora nationella banker som JP Morgan och Wells Fargo kommer att börja publicera resultaten följt av regionala banker nästa vecka.

Analytiker tror att detta kommer att bli en svår intjäningssäsong för regionala banker. De flesta av dessa banker såg kapitalflykt under kollapsen av Silicon Valley Bank och Signature. Dessutom har de flesta av dem exponering för den riskabla kommersiella fastighetsbranschen som jag skrev om här . Bitcoin gick bra när volatiliteten i banksektorn var på topp.

Federal Reserve kapitulerar

Den andra anledningen till att Bitcoin-priset skjuter i höjden är att det finns tecken på att Federal Reserve kapitulerar. Analytiker tror att Fed har ytterligare en räntehöjning kvar innan de pausar sina räntehöjningar.

Dessutom har många andra centralbanker pausat sina höjningar. Tidigare denna månad beslutade Reserve Bank of Australia och Reserve Bank of India alla att pausa. Bank of Canada har också tagit en strategisk paus när den observerar tillståndet i ekonomin.

Jobbdata som publicerades på fredagen visade att lönetillväxten steg i den långsammaste takten sedan 2021. Och analytiker förväntar sig att inflationssiffrorna som planeras för onsdagen visar att det totala konsumentprisindexet (KPI) sjönk till 5,2%.

Därför, eftersom Bitcoin-priset kraschade under vandringscykeln, förväntar sig analytiker att det kommer att gå bra när Fed pausar. Detta förklarar också varför valar har ökat sin allokering till Bitcoin.

Ethereums Shapalla-uppgradering

Samtidigt stiger BTC-priset på grund av den kommande Shapalla-uppgraderingen, som kommer att vara den största kryptonyheten i veckan. Uppdateringen kommer att göra det möjligt för Ethereum-aktörer att ta ut sina pengar och belöningar.

På kort sikt kommer uppdateringen sannolikt att ha en viss volatilitet på ETH-marknaderna eftersom oron för regelverk kvarstår. Som sådan finns det en viss rotation från Ethereum till Bitcoin eftersom amerikanska tillsynsmyndigheter anser att BTC inte är en säkerhet.

Tekniken var hausse

BTC/USD-diagram av TradingView

Slutligen gjorde Bitcoin-priset ett hausseartat utbrott på grund av teknisk position. Som visas ovan bildade BTC ett hausseartat flaggmönster på fyratimmarsdiagrammet. I prisåtgärdsanalys är detta mönster vanligtvis ett hausseartat tecken. Dessutom förblev BTC över det 50-dagars glidande medelvärdet, vilket också är en annan positiv katalysator.