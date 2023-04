CryptoGPT-priset upp 12% eftersom AI-plattformen säkrar $10M finansiering och Bithumb listar GPT

Priset på CryptoGPT steg med mer än 12% på måndagen och nådde toppar på $0,075. Uppgången i värdet på det inhemska GPT-tokenet kom när marknaden reagerade på de senaste kryptonyheterna för den artificiella intelligensrelaterade kryptovalutan.

I skrivande stund var priset på GPT runt 0,073 USD, fortfarande upp ungefär 10 %.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Köp GPT-trycket hade sett att tokenregistret intradagshandelsvolymer på 7,7 miljoner dollar, med intresse för det AI-relaterade myntet ökade dagliga volymen med mer än 450%.

CryptoGPT-priset stiger när plattformen säkrar finansiering på 10 miljoner dollar

I måndags tillkännagav CryptoGPT att de hade samlat in 10 miljoner dollar i sin serie A-runda ledde DWF Labs, Asiens största market maker och kryptofokuserade investeringsplattform.

Finansieringen var på en värdering av 250 miljoner dollar, där blockkedjeplattformen lager 2 säger att den strategiska investeringen ger den både en finansiell och strategisk fördel eftersom det ser ut att etablera sig som ett ledande Web3-företag.

https://twitter.com/CryptoGPT_org/status/1645431402958036992

GPT-prisutsikter mitt i noteringen på Bithumb

CryptoGPT kan snart vara tillgängligt för miljontals människor i Sydkorea, tack vare tokens officiella notering på Bithumbs kryptovalutabörs.

Medan GPT är live på handelsplattformar som Bitfinex, BingX, Bybit och Bitget, är dess officiella notering på Sydkoreas största fiat-stödda börs en stor milstolpe. På grundval av det säger CryptoGPT att utvecklingen kan se över 10 miljoner användare i Korea få tillgång till GPT.

Enligt CryptoGPT är dess infödda token den första AI-token som går live på Bithumb, och notering på den koreanska börsen kan se GPT göra en stor våg när AI2Earn-ekonomin tar form.

För närvarande har lager 2-projektet över 1,3 miljoner användare och evenemang som ställs upp för Seoul den här veckan kommer sannolikt att öka adoptionen.

GPT-prisdiagram som visar prisrörelser i GPT/USDT-paret på Bybit. Källa: TradingView

När det gäller prisutsikter fortsätter GPT att hålla en stor supportlinje på 0,065 $. Om de senaste nyheterna bidrar till att öka köptrycket kan GPT-priset bryta mot $0,096. Motståndslinjen kommer att dyka upp om köpare tar tillbaka och håller priser över $0,075. 4-timmars RSI- och MACD-indikatorerna tyder på att övertaget ligger hos tjurarna.

Men om utsikterna vänder, har GPT-priset ett ankare på runt $0,039. Bortom denna efterfrågan omladdningszon kan dock björnar få en gratisresa under $0,030.