Kommer Metacade att nå $0,05 efter noteringen på Uniswap?

Metacade-förköpsstadiet är äntligen över, och kryptovalutan är nu tillgänglig för allmänheten. Metacade kunde samla in mer än 16 miljoner dollar under sitt förköp, och utvecklingsteamet kommer att använda medlen för att rulla ut vissa funktioner och produkter inom ekosystemet.

MCADE noterades på Uniswap-börsen den 6 april och kommer att noteras på ytterligare två börser före slutet av månaden. Med så högprofilerade listningar är det intressant att titta på MCADE:s prispotential under de närmaste veckorna och månaderna.

Kommer Metacade att nå $0,05?

MCADE noterades på Uniswaps decentraliserade börs den 6 april och handlades för $0,01614 vid den tiden. Sedan dess har MCADE ökat med mer än 10% och handlas nu för $0,01866.

Noteringen på Uniswap har haft en positiv inverkan på MCADE under de senaste dagarna. MCADE kan sikta på $0,05-märket inom kort eftersom tokenen snart kommer att listas på två stora centraliserade börser, Bitmart och MEXC.

Bitmart är en Singapore-baserad kryptobörs och verkar för närvarande i mer än 180 länder globalt. Dess globala räckvidd innebär att MCADE snart kommer att vara tillgänglig för fler användare.

MEXC är en av de 15 bästa kryptovalutabörserna i världen, med en handelsvolym över 700 miljoner dollar. MCADE kommer att listas på Bitmart den 16 april och på MEXC den 30 april. Listningen av MCADE på dessa två börser kan påverka tokenens pris och se den stiga mot $0,05-nivån på kort sikt.

Vad är Metacade?

Metacade är en spelplattform som inryms av nätverket Ethereum. Som ett samhällsdrivet projekt strävar Metacade efter att revolutionera P2E-ekosystemet och se till att användare får njuta av Web3-ekosystemet.

När förköpsfasen nu är över kommer Metacade att fokusera på att förverkliga några av målen som nämns i dess whitepaper. Metacade vill bli den ultimata Web3-plattformen som skulle ge användare möjlighet att spela, ansluta, bygga och tjäna sömlöst.

Utvecklingsteamet försöker också göra om Metacade till en decentraliserad autonom organisation (DAO) till nästa år. Överlåter alltså kontrollen över plattformen till MCADE-tokenhållare.

När det gäller hur Metacade fungerar, strävar projektet efter att bli mer än bara ett P2E-spel. Metacade är en plattform som är hem för många arkadspel och spelare.

Teamet kommer att organisera P2E-turneringar och tävlingar, vilket ger användarna möjlighet att tjäna MCADE-tokens via dessa evenemang.

Medan användare kan tjäna pengar genom att spela spel på Metacade, finns det andra sätt att tjäna pengar på plattformarna. Tokeninnehavare och spelare kan satsa sina MCADE-tokens och tjäna extra inkomster genom att bidra till förvaltningen av plattformen.

Metacade prisprognos 2023

Metacade är borta från förköpsstadiet och lovar en del spännande utvecklingar under de kommande åren. Teamet samlade in mer än $16 miljoner under förköpsstadiet och kommer att använda medlen för att rulla ut några spännande funktioner under de närmaste månaderna.

I sitt förköpsskede handlades MCADE för $0,02. Tokenen noterades på Uniswap-börsen den 6 april (handlades för $0,01614) och handlas nu för $0,01866.

Den bredare kryptomarknaden befinner sig för närvarande i en konsolideringsfas, med Bitcoin som har handlat runt $28k-regionen de senaste veckorna. MCADE kan nå $0,1-nivån före årets slut om de fundamentala förhållandena på den bredare marknaden fortsätter att öka.

Dessutom kommer MCADE att listas på Bitmart och MEXC kryptobörser i april. Tokenen skulle också listas på andra kryptovalutabörser före årets slut, vilket kan pressa priset högre under de närmaste månaderna.

Metacade rullar på några banbrytande funktioner under de kommande månaderna. Dessa funktioner kan hjälpa till att höja MCADE:s pris på kort och medellång sikt.

Bör jag investera i MCADE-tokenen nu?

Trots noteringen på Uniswap handlas MCADE fortfarande runt området för sitt förköpspris. Tokenen kan visa sig vara en utmärkt investering för investerare på medellång och lång sikt tack vare de många funktionerna och händelserna som teamet ställer upp.

På kort sikt kommer MCADE att noteras på Bitmart:s och MEXC:s kryptovalutabörser, vilket gör att tokenen kan nå tusentals investerare och handlare globalt. Tokenen kan också listas på andra kryptovalutabörser före årets slut.

Dessutom kommer Metacade-teamet att bygga en expansiv GameFi-plattform och skulle implementera en unik tokenomics-metod enligt detaljerna publicerade i dess whitepaper.

När Metacade-projektet fortsätter att växa kan MCADE visa sig vara en utmärkt investering för investerare.