Polygon blir den näst största GameFi-blockkedjan: kommer det att påverka Metacade?

Ethereum Layer-2-skalningslösningen Polygon (MATIC) har sett en massiv ökning av användaraktivitet under föregående månad.

Baserat på Blockchain Games Report, publicerad av den decentraliserade applikationen (dApp) analysplattformen DappRadar, har det totala antalet unika aktiva plånböcker (UAWs) engagerade med spel byggda ovanpå Polygon nått en höjd av 138 081 i mars. Detta indikerar att det ökade med 53 % jämfört med resultatet i februari 2023.

Tillväxten av Polygons gameFi-sfär och dess värde för web3-utrymmet

De 138 081 användarna som räknar med Polygon placerar den långt före den tredje rankade Hive-blockkedjan och den fjärde rankade BNB-kedjan.

Hive har 84 000 UAV, medan BNB Chain har 80 000 UAV.

Blockkedjan som placerades först är Wax, och den har 314 000 UAWs, vilket gör den till e-ledare.

Men den viktigaste anledningen till att Polygon (MATIC) är en intressant plats är att den gick om Hive under hela månaden för att säkra sin andra plats. Detta är ett positivt tecken för både blockchain och Web3-spel.

Baserat på uppgifterna berodde det mesta av UAW-ökningen på Hunters on-chain-spelet från BoomLand, som enbart såg en ökning med över 17 000 % under den senaste månaden.

Rapporten hävdar att all on-chain-spelaktivitet nådde 741 567 unika aktiva plånböcker, vilket motsvarar en minskning med 3,33 % i mars. Spelen utgör dock fortfarande 45,6 % av dapp-branschens aktivitet under första kvartalet 2023.

Uppgifterna tyder på att detta momentum kan ses i alternativa GameFi-projekt och plattformar.

Listan över bästa spelprotokoll med unika aktiva plånböcker inkluderar WAX, Polygon, Hive, BNB Chain och Klaytn.

Det är tydligt att idag är det fler blockkedjor än någonsin som stöder GameFi-funktionalitet och har sitt eget ekosystem av spel med Play-to-Earn (P2E)-element och en hög nivå av interaktivitet.

Baserat på tillväxten av Polygon är det tydligt att även andra blockkedjor har en hög potential att kicka upp tempot och växa vad gäller deras spelarkonton och unika användare per månad.

Metacade kan se en mycket högre nivå av användbarhet på grund av att GameFis attraktionskraft ökar.

Metacade (MCADE) är ett Web3-gemenskapsnav där spelare och de som helt enkelt är entusiastiska över kryptovaluta och spel kan samarbeta och kommunicera.

Plattformen syftar till att etablera sig som ett GameFi-center där vem som helst kan gå med i en bredare Web3-gemenskap. Spelare kan få tillgång till sina favoritspel eller Play-to-Earn-projekt (P2E) och öka sitt övergripande engagemang.

Metagrant-programmet, där samhället röstar, kan styra de resurser som finns tillgängliga i projektets finansförvaltning, vilket ger utvecklare och spel det stöd de behöver för att utvecklas.

Med dessa bidrag kan utvecklare väcka projekt till liv. Det finns också en dedikerad spelningstavla. Genom det kan vem som helst hitta arbete i blockchain-utrymmet, eftersom de kommer att ha en plats där de kan söka lediga tjänster.

Metacade (MCADE) är byggd ovanpå Ethereum-blockkedjan, och dess inhemska kryptovaluta, MCADE, följer ERC-20-tokenstandarden.

Detta innebär att det kan köpas och lagras på blockkedjan, och många plånböcker som stöder Ethereums huvudnät kommer också att stödja MCADE vilket säkerställer en hög nivå av kompatibilitet.

Med GameFis övergripande attraktionskraft ökar, kommer användare att hitta Metacade som platsen för samhällsengagemang i utrymmet.

MCADE representerar en solid investeringsmöjlighet för 2023 och framåt med den ökade dragningskraften inom Web3-spel

Eftersom fler blockkedjor än någonsin tidigare börjar stödja utvecklingen av blockkedjespel, och antalet användare på blockkedjor som Polygon ökar, finns det en tydlig indikation på att GameFi-utrymmet är hälsosamt och att det finns en hög aktivitetsnivå kring Det.

Metacade-projektet (MCADE) har en hög potential att växa i värde och representerar en solid investeringsmöjlighet i ett ekosystem som kommer att utvecklas under 2023 och därefter.

Det är dock fortfarande viktigt att förstå att projektet är i ett tidigt skede av sin utveckling, och det är troligt att teamet bakom det kommer att driva ut fler uppdateringar och utvecklingar och öka användarbasen i slutet av 2023.

Med allt detta i beaktande är det tydligt att investerare eller handlare som är i det på lång sikt kan få tillgång till en högväxande kryptovaluta.

Dess decentraliserade sociala nav, mångfalden av sätt som spelare kan tjäna på, den övergripande överklagandet av att stödja nya utvecklare, spel och möjligheten för användare att hitta jobb i Web3-utrymmet genom plattformen, gör det möjligt för den att ha ett gediget värdeförslag för investerare.

Metacade är nu ute ur försäljningsstadiet och har redan noterats på Uniswap. Det kommer att listas på Bitmart den 16 april och på MEXC den 30 april.

Med slutet av förköpet och väntan på börsnoteringar kommer investerare och handlare att vilja skaffa MCADE, och kan göra det genom att besöka webbplatsen här.